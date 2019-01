EE. UU. nombra un emisario para 'restaurar la democracia' en Venezuela

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, nombró a Elliott

Abrams como emisario para "restaurar la democracia" en Venezuela, después de que Washington declaró que el mandatario Nicolás Maduro es "ilegítimo" y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino.

"Hay muchas dimensiones sobre cómo podemos asistir a los venezolanos para lograr la democracia y vamos a ser responsables de liderar ese esfuerzo", dijo Pompeo.



Abrams, un diplomático que trabajó con los presidentes republicanos Ronald Reagan y George W. Bush dijo ante la prensa que la crisis en Venezuela es "profunda, compleja y peligrosa".



Pompeo dijo que la primera tarea de Abrams será acompañarlo a Nueva York el sábado, en un momento en que Estados Unidos solicitó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para intentar que el organismo reconozca la autoridad de Guaidó.



"Después de eso, no podría decirles a donde (su misión) lo llevará. No me sorprendería que terminara viajando por la región", dijo el secretario de Estado.

La crisis política en Venezuela se agudizó después de que el miércoles Guaidó, jefe del Parlamento, se autoproclamó presidente interino del país frente a Maduro, el mandatario en ejercicio.



El segundo periodo del gobierno de Maduro, iniciado el 10 de enero tras unas elecciones consideradas fraudulentas por la oposición, no ha sido reconocido por gran parte de la comunidad internacional. Estados Unidos y una docena de países de la región han reconocido a Guaidó, incluyendo Argentina, Brasil, Canadá y Colombia.



Sin embargo no ha sido reconocido por países de la región como México y Uruguay. "Creemos que cada país debe reconocer al líder constitucional de Venezuela (...) Ya sea México o Uruguay, esperamos poder trabajar con ellos. Queremos elecciones libres y justas en Venezuela", agregó Pompeo.