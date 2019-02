¿Conoce el significado de estas extrañas palabras venezolanas?

¿El lenguaje nos une o nos separa? Seguro con tan solo salir a la calle y escuchar un par de palabras usted podría lograr conocer parte de la cultura de una persona. El valor que tiene la palabra es tan poderoso que entre el acento y los dichos de una población se construye todo un país.



#PanasEnColombia se unió a varios expertos para analizar las diferencias lexicográficas y fonéticas del español colombiano y venezolano para evitarle quedar 'más perdido que Adán el día de las madres' al momento de hablar con alguna persona del vecino país.

Las investigadoras Luz Marina Rivas, experta en letras en la Universidad Central de Venezuela y miembro del Instituto Caro y Cuervo, y Luz Mayorga de Puentes, autora del libro 'Hablar bien habla bien de quien habla', analizaron junto a EL TIEMPO una gran cantidad de léxico de los dos países en diferentes campos semánticos.



Según Luz Mayorga de Puentes, es importante aclarar, como punto de partida, que "cada pueblo tiene su propia personalidad lingüística. Esta característica, lejos de significar que alguien hable bien o mal el español, es una evidencia maravillosa de las variantes del idioma".



Conozca el resultado de este ejercicio en un divertido diccionario con el que pretendemos aportar al proceso de entendernos mejor y resaltar la riqueza del español.



(En la parte final del artículo puede descargar el diccionario completo en versión pdf)

¡A ponerse las alpargatas, que lo que viene es joropo!

Un estudio sobre el español de América hecho por el filólogo Ángel Rosenblat, publicado en 'Nuestra lengua en ambos mundos', cuenta la historia de un turista español que viaja a distintos países de américa latina y se da cuenta que no entiende lo que le dicen.



En el texto, el experto asegura que el turista con esta experiencia entendió que hay una pronunciación particular en las costas, tanto colombianas como venezolanas y resaltó aspectos como la particular forma en la que los hablantes venezolanos eliden –suprimen- las consonantes finales de las palabras. Por ejemplo, "¿a dónde va?" se escucha '¿a dónde vag?' o '¿dónde estamos?' como '¿dónde etamo?'.



A esta conclusión Ángel Rosenblat le dio una contraprestación para estar a la mano: en el español andino de países como el nuestro se comen las vocales intermedias. De ahí que 'muchísimas gracias' se escuche como 'muchsimas gracias'.



"Muchas palabras que aparecen en el diccionario de venezolanismos como usos del caribe colombiano, son también venezolanismos. Muchas que aparecen de uso en los llanos colombianos también se usan en Venezuela", concluye Luz Marina Rivas, investigadora del Instituto Caro y Cuervo.

Empecemos con algunos dichos..

Foto: EL TIEMPO

¿Entiende las siguientes palabras? Aprenda nuevo vocabulario

1. Transportes, vías y urbanismo

Foto: EL TIEMPO

Foto: EL TIEMPO

2. Oficios y profesiones

Foto: EL TIEMPO

3. Lugares y cosas del hogar

Foto: EL TIEMPO

Foto: EL TIEMPO

4. Alimentos

Foto: EL TIEMPO

Foto: EL TIEMPO

Foto: EL TIEMPO

Foto: EL TIEMPO

5. Ropa y maquillaje

Foto: EL TIEMPO

6. Personas

Foto: EL TIEMPO

7. Expresiones:

Foto: EL TIEMPO

Porque también nos parecemos...

Estos son algunos vocablos usados en Colombia y Venezuela de la misma manera.

• Hacer una vaca

• Chalequear

• Vacilar

• Vacilón

• Topocho

• Esmechar

• Sebucán

• Seño

• Guachimán

• Totuma

• Fritanga

• Mamar gallo

• Pea

• Zángano

• Zaperoco

• Machucar

• Chupe

• Coroto

• Pendejo

'Chivo que se devuelve, se esnuca', así que descargue sin tanta duda nuestro diccionario en pdf

DIANA MILENA RAVELO MÉNDEZ

Twitter: @DianaRavelo

Correo: diarav@eltiempo.com

LABORATORIO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EL TIEMPO

*Este formato fue hecho con el apoyo de Luz Marina Rivas, investigadora del Instituto Caro y Cuervo y Luz Mayorga de Puentes, autora del libro “Hablar bien habla bien de quien habla” y exdocente del Centro Venezolano Americano (CVA).