'Estuvimos esposados toda la noche, pero no hubo maltrato': periodista

Los tres reporteros de la Agencia Efe que fueron detenidos este miércoles por el servicio de inteligencia de Venezuela, los colombianos Maurén Barriga, Leonardo Muñoz y el español Gonzalo Domínguez, fueron liberados este jueves. Al igual que el conductor que acompañaba a Muñoz, José Salas, de nacionalidad venezolana.

Tras su liberación, los corresponsales se encontraron con el cónsul español en Caracas, Julio Navas, que ya confirmó que se encuentran en buenas condiciones. Asimismo, se vieron con el encargado de negocios de Colombia en Venezuela, Germán Castañeda, quien se apostó este jueves desde temprano a las puertas del Helicoide esperando la liberación.

"Más allá de la arbitrariedad de la detención, porque se presentaron en el hotel cinco personas del Sebin, armados, nos pidieron que los acompañáramos al Helicoide, nos interrogaron, pero no ha habido ningún maltrato físico ni psicológico. Nos han tratado bien. Eso sí, nos tuvieron esposados toda la noche", afirmó Domínguez durante una comunicación con su agencia en Bogotá.

Al parecer se ha producido un cruce de órdenes con respecto a los corresponsales de

Efe por lo que aún se desconoce si efectivamente los periodistas podrán permanecer en Venezuela como reporteros.



Los comunicadores fueron trasladados en la mañana de este jueves a la sede del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en el centro de Caracas donde fueron sometidos a un examen médico.



Tras la liberación, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, informó a través de Twitter que los comunicadores se encontraban en perfecto estado. "Hablé telefónicamente con Leonardo Muñoz y Maureen Barriga, periodistas colombianos detenidos en Caracas, para saludarlos y transmitirles saludo del Pdte. @IvanDuque. Hace pocos minutos fueron liberados. Se encuentran bien. Los esperamos con los brazos abiertos #LiberenAPeriodistas", escribió.

Este miércoles en la noche fueron expulsados del país los periodistas chilenos Gonzalo Barahona y Rodrigo Pérez, luego de pasar 14 horas en el palacio presidencial de Miraflores, a donde se habían acercado a cubrir una vigilia convocada por el oficialismo la noche del martes.



En ese mismo momento, también fueron detenidos los periodistas venezolanos Mayker Iriarte y Ana Rodríguez, quienes fueron liberados del palacio de Miraflores tras 10 horas incomunicados.



Por su parte, los dos periodistas franceses, también detenidos por las autoridades venezolanas, ya están en el aeropuerto de Caracas pues serán deportados. Horas antes el ministerio francés de Relaciones Exteriores había pedido su liberación inmediata. "Exigimos su liberación y estamos haciendo todo lo posible para obtenerla en el plazo más breve", declaró a la prensa la portavoz del ministerio, Agnes von der Muhll.



Nunca en la historia venezolana algún corresponsal o periodista había sido detenido más de 24 horas. El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, justificó la detención y expulsión de periodistas asegurando que estos no cuentan con la acreditación que expide el gobierno venezolano desde sus consulados.

El secretario general de la Asociación de la Prensa Extranjera en Venezuela (APEX), Humberto Márquez, rechazó categóricamente estas detenciones arbitrarias y llamó al respeto a la labor periodística.



“Lamentamos, condenamos, criticamos estas detenciones ilegales de los periodistas, esto viola los convenios internacionales y la propia Constitución venezolana. Siempre hemos entendido que las acreditaciones que debe procesar el gobierno son para eventos específicos que el estado organiza, como elecciones, competencias deportivas, cumbres, tomas de posesión, pero nadie invita a nadie a que venga a cubrir un incendio, un terremoto. Las agencias envían a sus corresponsales cuando hay características eventuales que cubrir”, explica Márquez a EL TIEMPO.

Juan Guaidó se unió a la protesta de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE

“Además, el gobierno pretende que los enviados de la prensa internacional cubran una montaña de requisitos que no da tiempo en situaciones eventuales. Los consulados muchas veces no proporcionan la información, no entregan a tiempo ni se esfuerzan por entregar ningún tipo de acreditación a los enviados especiales, que vienen para una situación sobrevenida como esta, diferente a quienes vienen como corresponsales fijos. El gobierno ahora se basa en estos supuestos incumplimientos para retener ilegalmente a los profesionales de la prensa”.



Al mediodía de este jueves, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela llamó a protestar por la libertad de prensa, contra el cerco a los periodistas y las detenciones. Así mismo, entregará un documento en la sede de Naciones Unidas, en Caracas.

Crece el rechazo internacional

El secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Christophe Deloire, denunció este jueves la detención "extremadamente inquietante" de un equipo de la agencia Efe en Venezuela, integrado por tres periodistas y un conductor, y exigió su liberación inmediata. "Son detenciones extremadamente inquietantes en un momento crucial. Ya conocemos las prácticas del régimen de Nicolás Maduro en materia de detenciones arbitrarias", subrayó Deloire.



Así mismo, la Unión Europea (UE) exigió la liberación de todos los periodistas detenidos sin motivos en Venezuela, anunció la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en Bucarest. "La UE exige la liberación de todos los

periodistas detenidos sin motivo", afirmó Mogherini en rueda de prensa, al término de una reunión informal con los ministros de Defensa de la UE.



VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas