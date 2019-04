'No hay ningún tipo de inhabilitación': Juan Guaidó

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió este lunes en la tarde a la decisión del Tribunal Supremo de levantar su inmunidad parlamentaria, lo que le da luz verde a un posible enjuiciamiento en su contra.

"No hay ningún tipo de allanamiento, porque ni siquiera lo decretaron ellos. No hay ningún tipo de valor. Esto es persecución, significa asesinato político, pero vamos a seguir avanzando en la ruta por la libertad (...) No hay ningún tipo de inhabilitación, no tienen competencia para esto", señaló el líder opositor.



El mandatario afirmó que el régimen de Maduro puede hacer lo que desee con su solicitud de inhabilitación, debido a que no tiene miedo.



"Los que tienen miedo son los que usan las armas, y lanzan gases, pueden agarrar su inhabilitación y hacer lo que quieran. No tenemos miedo", añadió.



En medio de sus declaraciones, Guaidó convocó nuevamente a los venezolanos a las calles el próximo 6 de abril para exigir una pronta salida del poder del régimen de Nicolás Maduro.

Antes de la llegada del presidente de la Asamblea Nacional al sector de San Bernardino, en Caracas, para dar sus declaraciones, cuerpos de seguridad activaron gases lacrimógenos cerca de la tarima.



"No nos van a intimidar ni detener un grupito violento. Les duele que llamamos a la calle y la gente salió, porque la gente no se quiere acostumbrar a esta tragedia", afirmó Guaidó a su llegada al lugar.



Este lunes, el el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen chavista, Maikel Moreno, ordenó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria contra Juan Guaidó tras señalar que este violó la prohibición de salida del país que le fue impuesta el 29 de enero por esa instancia.



“Es público, notorio y comunicacional que el señor Juan Guaidó quebrantó esta medida del TSJ”, afirmó Moreno, quien destacó que en ese momento se le había impuesto la prohibición de salir del territorio, así como prohibición de enajenar y gravar bienes. Al asegurar que fue “desacatada” la primera medida, el tribunal no solo ratificó estas medidas sino que ordenó otras dos.



“Se declara el desacato del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez a la sentencia del 29 de enero. En consecuencia se impone a dicho ciudadano la multa de 200 unidades tributarias (…) se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez en su condición de diputado de la Asamblea Nacional por el estado Vargas".



ELTIEMPO.COM

*Con información de El Nacional (Caracas) / GDA