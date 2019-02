Cúpula militar de Maduro califica de 'chantaje' el mensaje de Trump

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela reiteró este martes su subordinación y lealtad al gobernante Nicolás Maduro, tras rechazar las supuestas "amenazas" e "insensatez" del presidente estadounidense, Donald Trump, quien este lunes envió un mensaje a los militares venezolanos.

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana jamás aceptará de ningún Gobierno o potencia extranjera (...) y permanecerá desplegada y alerta a lo largo de las fronteras, como lo ha ordenado nuestro comandante en jefe, para evitar cualquier violación a la integridad de su territorio", dijo en un comunicado la institución castrense.

En un encuentro con la comunidad venezolana en Miami, Trump volvió a advertir que "todas las opciones siguen sobre la mesa" en relación a la crisis que hay en Venezuela si el gobernante Nicolás Maduro no abandona el poder.



Además advirtió a los militares en Venezuela de que perderán "todo lo que tienen" si no rompen con el presidente venezolano, quien ordenó el lunes al cuerpo castrense responder a Trump con "verdad", "unión" y "moral".



En ese sentido, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López leyó este martes un comunicado en el que calificó de "insensatez" las palabras de Trump y que también consideró como un acto de "extrema soberbia".



Para el alto mando militar, las palabras del presidente de EE. UU. constituyen un "chantaje" y procuran una "intimidación" con la "coerción".



"Es imperativo reiterar ante el mundo, que estamos en presencia de una escalada que ha recurrido al método de la guerra híbrida, para asfixiar la economía imponiendo un bloqueo económico y financiero, con lo cual se persigue generar ingobernabilidad, caos y anarquía", se agrega en el texto.



Asimismo, afirmó que ni la coerción ni las amenazas su "unidad y fortaleza moral", pues aseguran que no son "mercenarios que se venden al mejor postor".



Estas declaraciones se producen en un momento en el que la crisis política de Venezuela se encuentra en un alto pico y casi un mes después de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunciara asumir funciones como presidente interino y haber sido reconocido por medio centenar de países.



EFE