¿Qué acaba de pasar en Venezuela?: claves de las marchas del #23Ene

El presidente de la Asamblea Nacional (legislativo, de mayoría opositora), Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado de Venezuela durante una multitudinaria manifestación contra el régimen de Nicolás Maduro este miércoles en Caracas.



“Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres", manifestó desde la tarima, con una mano levantada y otra en la Constitución.

¿Por qué hizo esto?

El fondo de la decisión tiene que ver con el hecho de que se considera que las pasadas elecciones presidenciales, realizadas el 20 de mayo, no son legítimas pues no contaron con la participación de la oposición y violaron las mínimas reglas para garantizar el voto de los venezolanos.



Resultado de esto, ni la oposición ni la comunidad internacional en general han reconocido a Maduro como presidente y lo consideran un “usurpador”. Solo nueve países lo han hecho.

¿Esta proclamación tiene el apoyo de la comunidad internacional?

Sí, el presidente Donald Trump acaba de reconocer a Guaidó como presidente encargado, e insta a otros gobiernos del hemisferio a hacer lo mismo.

¿Y los demás países de la región?

El grueso de los países de la región no han reconocido a Maduro, y en particular los países miembros del grupo de Lima, entre los que está Colombia. No sorprendería que venga una cascada de reconocimientos en sintonía con el apoyo que acaba de anunciar Trump.

¿Cuál ha sido la reacción del oficialismo venezolano?

Al momento de escribir estas líneas, no había ninguna reacción del régimen de Maduro. Horas antes de la declaración, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia había pedido acciones legales contra la directiva de la Asamblea Nacional, pero por haber nombrado un representante ante la OEA. Y el segundo hombre fuerte del régimen chavista, Diosdado Cabello, había advertido que si la oposición “se pasa de la raya” la justicia tendrá que actuar.

¿Cómo está el balance de fuerzas en Venezuela?

Hace tiempo que la mayoría de los venezolanos no apoya el proyecto revolucionario de Nicolás Maduro, pero éste sigue teniendo una base de apoyo popular indescartable, a lo que se suma quizás el más importante de todos en este momento: el de la Fuerza Armada Nacional, que aún no se manifiesta.

¿Qué le podría pasar a Guaidó?

No sorprendería que se emita una orden de captura contra el presidente de la Asamblea Nacional por “usurpación”, perp hasta el momento eso no ha sucedido.

Redacción Internacional*