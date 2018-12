En cifras: todo lo que debe saber sobre la migración venezolana

'Todo lo que debe saber sobre la migración venezolana y no se lo han contado" es el título del más reciente informe dado a conocer por Migración Colombia.



En el documento se pueden encontrar las cifras más actualizadas sobre los ciudadanos de vecino país que han llegado al país, el histórico de migrantes venezolanos que han arribado a Colombia, datos de población con vocación de permanencia, estadísticas por departamento, entre otras.



Estos son algunos de los datos que reveló este informe.

Cifras de venezolanos en Colombia Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores

¿Cuántos venezolanos hay en Colombia?

Esta es la duda más común entre organizaciones, entidades gubernamentales, locales y población civil.



Según el documento, en Colombia hasta septiembre de 2018 había 1.032.016 venezolanos. De ellos, 573.502 son regulares, es decir que tiene visa, cédula de extranjería, Permiso Especial de Permanencia (PEP) o están en el país dentro del tiempo de ley establecido.Otros 240.416 están en proceso de regularización. Esto quiere decir que se censaron en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) y están en proceso de expedir el PEP.



Entre la población irregular, 137.718 venezolanos superaron el tiempo de permanencia que por ley se da (es decir 180 días) y 80.380 ingresaron por pasos no autorizados.



Es importante aclarar que esta cifra no quiere decir que 1.032.016 venezolanos hayan ingresado al país en los últimos tres años. Esa cifra corresponde a los que están radicados en el país a corte de septiembre.



El mayor incremento de venezolanos que viven en Colombia, según el informe, se presentó en los últimos dos años donde la cifra aumentó de 39.311 en 2016 a 184.087 en 2017 y 769.726 en 2018.



Estas cifras coincidente con los años en los que se agudizó la crisis sociopolítica del vecino país con la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez.

Cifra de venezolanos radicados en Colombia por año. Foto: Migración Colombia

¿Cuántos hombres y mujeres venezolanos hay en Colombia y de qué rango de edad?

Los hombres son quienes van dominando esta estadística. Del total de 1.032.016 venezolanos, 496.413 son hombres y, muy de cerca, las mujeres ya suman 454.884. Además, 339 aparecen en el informe como indefinido.



La edad más frecuente es la que está entre los 18 y los 19 años. La población con ese rango suma 378.812 . De ellos, 181.350 mujeres, 148 indefinido y 197.314 hombres. Los menores de 17 años son 77.422 mujeres, 52 indefinido y 79.101 para un total de 156.575.



Entre los 30 y los 39 años hay 103.406 mujeres, 83 indefinidos, 126.777 hombres sumando 230.266 personas.



Los venezolanos cuya edad está entre los 40 y 49 años son: 53.335 mujeres, 35 indefinidos, 59.534 mujeres para un total de 112.904. Entre los de 50 a 59 años, 25.626 son mujeres, 13 son indefinidos y 23.129 son hombres que suman 48.768 personas.



Los de 60 a 69 años son 9.520 mujeres, 6 indefinidos y 7.196 hombres para un total de 16.722. Los mayores de 70 años son 4.225 mujeres, 6 indefinidos y 3.362 hombres que suman 7.589. Hay 80.380 personas que no especificaron su género.

¿Cuántos venezolanos hay en mi departamento?

Indiscutiblemente Bogotá es la ciudad con el mayor número de venezolanos radicados. Actualmente hay 238.758. Lo sigue Norte de Santander, justamente el departamento limítrofe, con 151.803, y el tercer lugar lo tiene La Guajira, otro punto de frontera, con 123.756.



Además, aparecen los siguiente departamentos:



Atlántico (105.459)

Antioquia (71.580)

Santander (9.780)

Cundinamarca: (43.988)

Magdalena (41.460)

Valle del Cauca (38.747)

Cesar (32.4741)

Bolívar (31.674)

Arauca (29.757)

Sucre (11.498)

Casanare (9.364)

Boyacá (8.313)

Risaralda (7916)

Córdoba (6.373)​

Meta (5.507)

Guainía (3.765)

Tolima (3.647)

Quindío (3.487)

Caldas (2.512)

Cauca (2.434)

Nariño (2.372)

Huila (1.842)

Vichada (1.719)

Putumayo (1.106)

Chocó (336)

Amazonas (316)

Caquetá (132)

Guaviare (118)

San Andrés Islas (26)

¿Cuántos venezolanos tienen el PEP?

El Permiso Especial de Permanencia (PEP) es una de las medidas migratorias implementadas por el Gobierno colombiano para ayudar a los venezolanos que se encuentran dentro del territorio nacional y que buscan permanecer en el mismo. Este documento les permite permanecer en el país de forma regular por 90 días, prorrogables hasta máximo 2 años.



El ciudadano venezolano beneficiario del PEP se encuentra autorizado para ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país no Regulada, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral.



"No es documento de identificación, es una herramienta del Gobierno Nacional para regularizar la permanencia del ciudadano venezolano en la República de Colombia.

No es válido como documento de viaje para el ingreso o salida del territorio nacional y no reemplaza el pasaporte", afirma Migración Colombia.



Una vez finalizado éste término, el ciudadano venezolano deberá haber tramitado una visa ante la Cancillería o bien abandonar el país, ya que de lo contrario incurrirá en permanencia irregular.



A corte de septiembre, 415.298 ciudadanos venezolanos cuentan con el PEP y 240.416 están en proceso de expedición.



De ese total, 220.276 son hombres y 194.847 son mujeres.

Recuerde que el PEP lo puede reclamar hasta el 2 de diciembre

Se agotan los días para que los venezolanos que hicieron el el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) reclamen el Permiso Especial de Permanencia (PEP), un documento emitido por el Gobierno de Colombia y que les permite estar en el país durante dos años de manera legal. Además, le otorga permiso para estudiar o realizar una actividad legal en el país y afiliarse al sistema de salud.



Aunque el plazo para reclamar el PEP se vence el próximo domingo 2 de diciembre, más de 180 mil venezolanos de los 442.462 registrados no lo han hecho.



Si quiere saber cómo reclamarlo, haga clic aquí.

