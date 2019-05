'Duque miente escandalosamente sobre auspicios de Eln': Arreaza

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo este viernes que el presidente de Colombia, Iván Duque, miente "escandalosamente" al acusar al Gobierno de Nicolás Maduro de promover, financiar y auspiciar a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (Eln).

"Duque miente de manera escandalosamente compulsiva para evadir sus responsabilidades y distraer a la opinión pública", indicó Arreaza en la red social Twitter, donde citó la acusación del mandatario colombiano.



"Debería ponerse los pantalones y cumplir con sus compromisos internacionales y con su pueblo, que desde hace décadas desea desesperadamente un poco de paz", agregó el jefe de la diplomacia chavista.



Duque afirmó antes que no le sorprende que el régimen venezolano apoye militarmente al Eln, como denunció el jueves un canal de televisión. "A mí estas cosas no me sorprenden", aseguró el presidente, quien dijo que Maduro es "el dictador que ha golpeado al pueblo venezolano, ha sido un promotor, un financiador y un auspiciador del Eln".

El mandatario respondió así en Cartagena a una investigación periodística del canal Red+Noticias que reveló supuestos documentos firmados por altos mandos militares de Venezuela que hablan de una orden de Maduro de apoyar a la que actualmente es la principal guerrilla colombiana.



En uno de los documentos, el Ministerio venezolano de la Defensa recuerda que por los "lineamientos establecidos por el comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela" la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debe colaborar con el Eln.



Ese texto, cuya autenticidad no ha sido comprobada por otras fuentes, fue firmado por el jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante Remigio Ceballos Ichaso, el 11 de agosto del año pasado y en él se ordena también el apoyo a "otros grupos revolucionarios aliados a la revolución bolivariana".

"Este comando estratégico operacional desaprueba cualquier operación militar, ejecutada sin autorización u orden expresa de este comando, contra cualquier agrupación, unidad o destacamento del Eln", agrega el texto.



Ante estas revelaciones, el mandatario colombiano reiteró que "los grandes cabecillas del ELN están en territorio venezolano" y afirmó que Maduro les ha entregado "armamento, dinero y apoyo desde hace varios años".



"Creo que esto es la confirmación de que, desde Venezuela, Nicolás Maduro, no solamente está estimulando al Eln para que reclute niños en la frontera venezolana con Colombia, sino además les está estimulando para que produzcan actos criminales", subrayó Duque.



Efe