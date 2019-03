Berlín desconoce a enviado de Guaidó como embajador en Alemania

El Gobierno alemán asegura en una respuesta parlamentaria filtrada este miércoles por la prensa local que no va a reconocer como embajador al enviado a Berlín por el líder opositor venezolano Juan Guaidó.

Según publica el 'Neue Osnabrücker Zeitung', que ha tenido acceso a la respuesta a la interpelación de la izquierda, el Gobierno alemán no va a acreditar a Otto Gebauer como embajador, pese a que Berlín ha reconocido a Guaidó como presidente encargado para la convocatoria de elecciones en Venezuela.



Se le reconoce en calidad de "representante personal del presidente interino Guaidó" y "no se prevén más pasos", explica el Ejecutivo. La respuesta del Ministerio de Exteriores destaca que, en su opinión, "las condiciones políticas" para reconocer al enviado de Guaidó "no se cumplen", porque ya ha expirado el plazo máximo de 30 días que tenía Guaidó para convocar elecciones siguiendo las leyes venezolanas.



El 'Neue Osnabrücker Zeitung' agrega - citando círculos diplomáticos alemanes - que, al no reconocer al enviado de Guaidó como embajador, Berlín está atendiendo a la petición del Gobierno español, que ha solicitado a sus socios europeos que no otorguen estatus diplomático a los representantes de Guaidó.



El argumento es que se reconoce políticamente a Guaidó, pero sin que esto tenga efectos legales, ya que no se puede ignorar que Maduro sigue ostentando el poder en Venezuela.