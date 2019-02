Negociación con talibanes, la peligrosa apuesta de Trump en Afganistán

Casi 18 años después de lo que hasta ahora parecía una guerra interminable, EE. UU. dio a entender esta semana que su participación en el conflicto de Afganistán podría llegar a su fin muy pronto.

Tras seis días de negociaciones secretas en Qatar con insurgentes talibanes, el representante especial de EE.UU. para la reconciliación de Afganistán, Zalmay Khalilzad, dijo que las partes habían llegado a un acuerdo preliminar que contempla el retiro de los 14.000 soldados que aún tienen en el país, a cambio de garantías de que su territorio no será usado por este grupo –u otros– para atacar intereses de EE. UU.



Pero como todo por estos días en Washington, el acuerdo, que aún estaría en obra negra, desató una intensa polémica.

El presidente Donald Trump, y esto lo había dejado incluso antes de llegar a la Casa Blanca, no cree en guerras sin fin. Más aún cuando es claro que no hay victoria en el horizonte y por lo costosas que le resultan al país.



Hace 18 meses, sin embargo, aceptó a regañadientes un plan de sus generales que antes expandió el rol de los estadounidenses. Si bien la realidades en el terreno siguen siendo similares y los talibanes no están cerca de ser derrotados, Trump –dicen fuentes de su entorno– ha perdido la paciencia y quiere comenzar el repliegue cuanto antes.

De hecho, se dice que ya dio la orden de comenzar el retiro de por lo menos la mitad de los soldados. En ese sentido, sostiene Ryan Crocker, exembajador de EE.UU. en este país y hoy con la Universidad de Princeton, lo que quiere Trump es llegar a un acuerdo de paz que le permita tener una excusa para salir de Afganistán sin que suene a que están reconociendo la derrota.

Pero eso, según Crocker, es un grave error. “Esto se parece mucho al acuerdo de París durante la guerra de Vietnam. Los talibanes van a prometer lo que sea ha sabiendas de que una vez se vaya EE.UU. podrán hacer lo que quieran y nadie se los va a impedir”, afirma el exembajador.



Así mismo, dice Crocker, el acuerdo no ha sido negociado con el actual gobierno de Afganistán que ni siquiera hizo parte de los diálogos. De hecho, esta misma semana el presidente afgano, Ashraf Ghani, casi suplicó a EE. UU. no retirar sus solados, pues teme que sin ellos será imposible contener el avance de los talibanes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Los mismos análisis de inteligencia de EE. UU. sostienen que el grupo controla el 44 por ciento del territorio y tiene una fuerza de casi 80.000 combatientes. Y los más altos mandos militares del país siguen insistiendo en que retirarse en este momento sería contraproducente.

En un reporte reciente de la organización RAND, que fue escrito por el exenviado especial a Afganistán y Pakistán James Dobbins, se alega que si bien ganar no es una opción, perder lo es y sería peligroso.



“Una partida apresurada, no importa cuanto la justifiquemos, será escoger perder. El resultado será un golpe a la credibilidad de EE. UU., el debilitamiento de la disuasión como arma de guerra, el incremento de la amenaza terrorista que emana de esta región y el claro riesgo de que tengamos que volver en el futuro cuando las condiciones se vuelvan a deteriorar”, sostiene Dobbins.

Algo muy parecido a lo que está sucediendo en Siria, donde Trump ordenó el repliegue de tropas tras afirmar que ya se derrotó al Estado Islámico (EI), cuando los organismos de inteligencia del país sostienen que el grupo sigue siendo muy peligroso.



Max Boot, analista del 'The Washington Post', cree que en ambos casos, al igual que en Irak, lo más probable es que se requiera una presencia “indefinida” de EE. UU. como sucedió tras la Segunda Guerra Mundial y Europa.

La oposición a los planes de Trump fue evidente también en el Congreso, donde un grupo bipartidista del Senado –en su mayoría republicanos– aprobó una resolución en la que critican el repliegue de ambos países.

La resolución sostiene que tanto el EI como Al Qaeda aún representan un serio riesgo para EE. UU. y que una partida apresurada “permitiría que los terroristas se reagrupen, desestabilicen regiones que no son críticas y se cause un vacío de poder que puede ser llenado por Rusia e Irán”.



El acuerdo, según dicen, aún está en pañales y es probable que la presión de los mismos republicanos contra Trump genere un endurecimiento en los diálogos que se traduzca en compromisos más serios y verificables, al igual que en un repliegue más gradual



Así mismo, que se opte por dejar en la zona una fuerza considerable de despliegue rápido que ayude en casos de emergencia. Pero, como dice el excoronel Christopher Kolenda, el repliegue total también puede estar a 280 caracteres de distancia (o un trino de Trump). Por más críticas que reciba, Trump, como comandante en jefe, es quien tiene la última palabra.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington