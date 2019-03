Los tres bandos del conflicto entre Israel y Palestina / Análisis

El objetivo de dos estados para dos naciones, que viven lado a lado dentro de fronteras seguras, ha sido la base del proceso de paz palestino-israelí desde los Acuerdos de Oslo de 1993. Pero a pesar de todos los intentos y propósitos, esto está muerto y enterrado. Y la razón más importante es que ese objetivo de dos estados ya no se corresponde con los hechos en el terreno.

Sin duda, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) todavía respalda la solución de dos estados. No le interesa ningún acuerdo interino que, como ha demostrado la experiencia, las coaliciones de extrema derecha de Israel podrían extender indefinidamente, utilizando el interminable proceso de paz como una excusa política para una ocupación y un asentamiento continuos en tierras palestinas.



Pero para el segundo actor clave palestino, Hamas, las cosas son diferentes. Su negativa a aceptar la existencia de un estado judío en la tierra sagrada de Palestina descarta cualquier compromiso convincente con la solución de los dos estados.

Y en este punto, la posición de Hamas se alinea perfectamente con la del actual gobierno de extrema derecha y religioso-nacionalista de Israel, que no puede hacer las concesiones que exige una solución de dos estados sin traicionar al núcleo de su propia ideología.



Paralelamente, Hamas ha jugado con la idea de una tregua prolongada que, llegado el caso, pueda conducir a una paz con la “entidad sionista” –pero no a su reconocimiento.



En materia de seguridad, Israel aún coopera con el gobierno de la Autoridad Palestina (AP), liderado por el presidente Mahmoud Abbas. Esa cooperación es la última línea de defensa de Abbas contra una toma del poder por parte de Hamas.



En verdad, la ola de ataques perpetrados por Hamas contra blancos israelíes en Cisjordania en los últimos meses ha estado destinada a debilitar aún más al régimen de la OLP, exponiendo su estrategia de colaboración con el ‘ocupador’.



Si bien la AP depende en gran medida de la fuerza israelí para conservar el poder en Cisjordania, su posición frente a Hamas también se ve fortalecida por su legitimidad internacional, que le garantiza un control de los fondos de los donantes del resto del mundo. Abbas, aprovechando esta posición, ha impuesto severas sanciones financieras a Gaza, que han exacerbado las consecuencias humanitarias ya severas del bloqueo israelí.



Abbas parece calcular que una guerra declarada con Israel en la Franja de Gaza terminaría con el régimen de Hamas allí, obligándolo a formar un gobierno unificado con la AP. Pero Hamas, sin duda, consideraría ese gobierno como una oportunidad para tomar el control de todo el movimiento nacional. Sin embargo, ese desenlace es altamente improbable.

En realidad, es poco lo que podría obligar a Hamas a renunciar a sus capacidades militares –que pueden ser lo suficientemente temibles como para desafiar a las Fuerzas de Defensa de Israel–. Los líderes de Hamas tal vez pretendan emular el modelo libanés, por el cual Hezbolá mantiene una fuerza militar que en definitiva basta para garantizar una autoridad política máxima.



También harían todo lo que estuviera en su poder para evitar renunciar al control de Gaza que, bajo el régimen de Hamas, funciona como un estado islámico sunita independiente, con instituciones de gobierno, servicios públicos y su propia red de aliados regionales. Esos aliados –Hezbolá, Irán, Qatar y Turquía– representan un modelo alternativo de ‘democracia’ islámica y se oponen al status quo regional (y a la AP pro-occidental, que ayuda a sostenerlo). Es por esto que, aun cuando defiendan a viva voz la causa palestina, esas potencias se oponen a la solución de dos estados o les resulta indiferente.



Ahora, si bien ninguna de estas potencias es particularmente amigable con Israel, su respaldo hacia Hamas, en cierto punto, favorece al gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu –y Netanyahu lo sabe–. Por ejemplo, Israel permitió que Qatar mantuviera al estado de Gaza funcionando al hacerse cargo de los salarios de los empleados públicos de Hamas, debilitando así la estrategia de Abbas de no pagarlos para obligar a Hamas a adoptar posiciones más conciliadoras.



En términos más generales, si bien el gobierno de Netanyahu hizo todo lo que pudo para debilitar y humillar a la AP, ha negociado respetuosamente con Hamas, a través de terceros, sobre intercambios de prisioneros y ceses del fuego. La razón es obvia: un estado fundamentalista islámico liderado por Hamas le ofrece a Israel el máximo pretexto para rechazar una negociación de paz.

Dada esta dinámica compleja y conflictiva, hoy existen tres ‘estados’" involucrados en el conflicto palestino-israelí: Hamas en Gaza, la AP en Cisjordania, e Israel. Los muros y los cercos que Israel ha erigido para separarse de Gaza y de gran parte de Cisjordania han ayudado a afianzar esta realidad.



De acuerdo con Israel, un movimiento nacional que incluya a grupos ideológicamente irreconciliables nunca podría lograr la liberación; los palestinos necesitarían llevar a cabo su propia "Altalena". En 1948, el ejército del nuevo estado israelí, bajo las órdenes del primer ministro David Ben-Gurión, hundió el Altalena, un barco cargado de armas destinado a Irgún, un grupo paramilitar judío radical. El Irgún, liderado por Menachem Begin, no tomó represalias y así puso fin a la confrontación violenta entre los dos bandos.



Pero el fundador de la OLP, Yasser Arafat, temía el espectro de un acuerdo divisivo con Israel que pudieran generar una guerra civil palestina, al igual que Abbas hoy. Por supuesto, como Ben-Gurión, Abbas entiende que un comando militar integrado que implemente una estrategia única compartida es vital para crear un estado palestino unificado. Pero Israel, ha llevado a cabo una estrategia de ‘divide y reinarás’ con mucha efectividad y no ofrece ningún camino claro hacia una paz duradera.



En este contexto, una guerra civil palestina equivaldría a un suicidio nacional –y a un sueño hecho realidad para el gobierno de derecha de Israel–. Así las cosas, la solución de dos estados no se puede revivir. Esta historia tiene tres bandos.



SHLOMO BEN AMI*

© Project Syndicate

*Ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel y vicepresidente del Centro Internacional Toledo para la Paz