Piden condena de muerte para 5 de los 11 asesinos de Khashoggi

El fiscal general de Arabia Saudí pidió castigar con la pena de muerte a los cinco sospechosos del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, cuyo juicio empezó este jueves en Riad con numerosos claroscuros.

Khashoggi, que colaboraba con el diario 'The Washington Post' y era crítico con el régimen saudí, fue asesinado el 2 de octubre por agentes saudíes en el consulado de su país en Estambul (Turquía).



Este homicidio, que tuvo un gran impacto mediático a nivel mundial, salpicó la imagen de Arabia Saudí, y algunos dirigentes turcos y estadounidenses implicaron en este caso al príncipe heredero, Mohamed bin Salmán.



Tres meses después del asesinato, empezó este jueves el juicio en un tribunal penal de Riad, según un comunicado del fiscal general publicado por la agencia oficial SPA.

Once sospechosos comparecieron ante el juez acompañados de sus abogados, añade el comunicado, en el que no se desveló la identidad de los acusados.



Los abogados de la defensa pidieron que les comunicaran las acusaciones exactas que afrontan sus clientes y que les concedieran un periodo de tiempo para estudiarlas. El tribunal aceptó sus peticiones, según el comunicado, aunque no comunicó la fecha de la próxima audiencia.



El fiscal saudí explicó que las autoridades turcas no respondieron a sus dos peticiones para obtener pruebas sobre este caso. "Este proceso genera un gran interés a nivel internacional, pero también numerosas sospechas sobre si rendirán cuentas todos los responsables reales del crimen", aseguró Ha Hellyer, miembro asociado del Royal United Services Institute.

Tras haber negado el asesinato del periodista y dado versiones contradictorias de los hechos, Riad reconoció finalmente que lo habían asesinado en el marco de "una operación fuera del control" del Estado, en la que estuvieron implicados dos altos responsables saudíes.



Sin embargo, Ankara acusó a las "altas instancias" del Estado saudí. Medios turcos y estadounidenses, citando a fuentes de la CIA, aseguraron que fue el príncipe heredero Bin Salmán quien encargó el asesinato del periodista.



Turquía pidió la extradición de 18 saudíes detenidos en su país y sospechosos de estar implicados en este caso. No obstante, Riad respondió que no contemplaba la extradición de ciudadanos saudíes a Turquía y aseguró que los sospechosos serían juzgados en su país.

Un proceso rápido

La justicia saudí no tardó en señalar el 15 de noviembre a 21 sospechosos e inculpó a 11 personas.



Las autoridades sauditas anunciaron el 20 de octubre la destitución de cinco dirigentes, acusados de ser los responsables indirectos del asesinato. Uno de ellos fue el general Ahmed al Asiri, jefe adjunto de los servicios de inteligencia, que, según el fiscal, ordenó a un equipo de 15 agentes llevar "por su propia voluntad o por la fuerza" a Khashoggi a Arabia Saudí.



Saud al Qahtani, consejero de la Corte real, fue otro de los destituidos, tras haber tenido supuestamente un rol clave en la expedición saudí en Estambul. Se desconoce si estos exdirigentes serán procesados por la justicia saudí.



