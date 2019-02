Los políticos que han sido relacionados con actos de racismo

El pasado viernes 1 de febrero, en Estados Unidos, una foto de hace más de 30 años fue furor en Internet y fue criticada por considerarse racista. En ella aparece, supuestamente, Ralph Northam, gobernador del estado de Virginia (Estados Unidos).



La imagen habría sido tomada en 1984 y se ven dos hombres: uno tiene la cara pintada de negro y el otro usa indumentaria del Ku Klux Klan, una organización que promueve la supremacía blanca.

Al hacerse pública, junto con una descripción que referenciaba que una de las dos personas era Northam a sus 25 años, el político pidió excusas.



"Siento mucho el daño que esa decisión causó entonces y ahora. La foto y la actitud racista y ofensiva que representa, no reflejan quien soy hoy", aseguró.



De inmediato, diferentes sectores políticos pidieron su renuncia: la Asociación para el Progreso de las Personas de Color (Naacp), el partido Republicano y también el Demócrata, al que él pertenece.



Y aunque la presión en su contra ha sido grande, Northam no dejará su cargo, pues dijo que se dio cuenta, tras hablar con excompañeros y conocidos, que no es ninguna de las dos personas.



De todas formas, la situación ha calado hondo en suelo estadounidense y, sobre todo, en Virginia, una región que vivió épocas de racismo muy fuerte. Además, el episodio hizo que el nombre del gobernador ingresa a la lista de los políticos relacionados con este tipo de situaciones.

Ralph Northam, gobernador de Virginia. Foto: Reuters

Más casos

En junio de 2018, el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, pidió hacer un censo de los gitanos de etnia sinti que había en su país. El político añadió a eso que los que estuvieran ilegales en el territorio deberían ser expulsados y que "a los que sean italianos, por desgracia, nos los tendremos que quedar".



Sus palabras fueron muy criticadas y calificadas de aberrantes, vulgares.

El ministro italiano, Matteo Salvini. Foto: Reuters

En abril del 2018, mientras se llevaba a cabo la campaña presidencial en Brasil, Jair Bolsonaro, quien terminó siendo elegido mandatario, fue denunciado por la Fiscalía General brasileña por racismo y discriminación contra mujeres, indígenas y grupos Lgtbi.



Algunas de las frases de Bolsonaro fueron: “Prefiero que un hijo mío se muera en un accidente a que ande con un bigotudo por ahí”, “Defiendo la pena de muerte y el rígido control de la natalidad” y “No emplearía a hombres y mujeres con el mismo salario, a pesar de que hay mucha mujer competente”, entre otras.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: AFP

En enero del 2018, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue acusado de decir en una reunión: “¿Por qué todas estas personas de países de mierda vienen aquí?”, refiriéndose a Haití, El Salvador y a zonas africanas.



Esa frase, sin embargo, no es la única que ha usado el mandatario. Otros de sus comentarios han sido: “Este es un país (EE. UU.) en el que hablamos inglés, no español”, “México nos envía a la gente que tiene muchos problemas, que trae drogas, crimen, que son violadores”, “Si gano las elecciones, devolveré a los refugiados sirios a casa” y “Pido el bloqueo completo y total a la entrada de musulmanes en EE. UU.”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: EFE

El francés Jean Marie Le Pen, fundador del partido Frente Nacional, es otra ‘máquina’ de frases y comentarios racistas. Uno de los más sonados fue cuando dijo que el Holocausto nazi tan solo fue un detalle en la historia.



Y hay más: otras de sus declaraciones más fuertes han sido: “Los gitanos son urticantes y malolientes” (2013), “El Ébola puede solucionar el problema de la inmigración en Francia en tres meses” (2014), “La homosexualidad no es un delito, pero constituye una anomalía biológica y social” (1984).



Finalmente, en Colombia también se han registrado casos racistas. Uno de los más recordados fue cuando el diputado de Antioquia, Rodrigo Mesa, en plena Asamblea departamental, dijo: "La plata que uno le mete al Chocó es como meterle perfume un bollo".



Su comentario fue para rechazar inversiones en las zonas antioqueñas que son frontera con las chocoanas y se registró en el 2012.Redacción APP