La falsa noticia sobre la muerte de periodista antivacunas en EE. UU.

La noticia de una presentadora, de 26 años, que murió en Estados Unidos por causa de la gripe H1N1 encendió como pólvora las redes sociales y se publicó en medios de todo el mundo.



Al parecer, la mujer hacía parte de un grupo detractor de las vacunas, pero cercanos a ella desmintieron esa información. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho en reiteradas ocasiones que esa enfermedad (también conocida como gripe porcina) se puede prevenir con una vacuna.

La suspicacia de la relación de su deceso y su presunta filiación ideológica a los movimientos antivacunas tiene que ver con un trino publicado en 2011 en el que ella afirmaba: “El Estado (de California) alienta a más personas a vacunarse. Nooo! (sic) ¡Las vacunas son el demonio!”.



Por esa razón, la muerte de la joven presentadora, llamada Bre Payton y quien trabajó para varios medios como Fox News, One America News Network y The Federalist, fue publicada con titulares como: “Una presentadora contraria a las vacunas muere de gripe porcina”.



Sin embargo, Benjamin Domenech, editor de The Federalist (revista donde trabajó hasta el 28 de diciembre Payton (día en que murió)), aclaró que la periodista no era contraria al movimiento antivacunas.



“Desafortunadamente, algunos medios han utilizado un tuit suyo de cuando era adolescente para describir a Bre como parte del movimiento antivacunas. Esto es extremadamente irresponsable y engañoso”, agregó el editor.



Domenech aclaró que en dicha publicación lo que realmente pretendía Payton era burlarse de su estado natal (California), donde estaban disminuyendo las tasas de vacunación. Además, dijo: “En todos los años en los que trabajó con nosotros en The Feedarlist, donde escribió más de mil artículos, nunca emitió ni una sola nota oponiéndose" a ese tema.

Payton había condenado lo que ella llamó cobertura mediática de "noticias falsas" del presidente de EE.UU., Donald Trump, y la cobertura "sexista e intolerante" de la primera dama, Melania Trump. Foto: Tomada de su perfil en Instagram

¿De qué se tratan los movimientos antivacunas?

Si bien los resultados médicos corroboran que la periodista murió por la gripe porcina, más allá del trino en el 2011 no hay mayor evidencia de su filiación ideológica.



Lo que sí es claro es que en el mundo hay varios movimientos en contra de las vacunas.



Andrew Wakefield, en 1998, escribió y publicó un artículo en ‘The Lancet’ (una prestigiosa revista científica) en el que mostraba los resultados de una investigación en la que concluía que la administración de la vacuna triple viral estaba ligada al génesis del autismo en menores de edad.



Con el tiempo se comprobó que el estudio era falso y Wakefield fue despojado de su licencia profesional y se le prohibió de por vida ejercer la medicina por falta de profesionalismo, actitudes antiéticas y deshonestidad. Sin embargo, el daño se hizo y personas en todo el mundo aún creen en esta idea.



El 28 de enero del 2018, EL TIEMPO publicó una historia titulada: 'Movimiento antivacunas, una amenaza seria y organizada en EE. UU.'. En el artículo se cuenta la historia de Joe Accurso, un quiropráctico de 47 años que se niega a vacunar a su hija contra el polio y el sarampión porque cree que esas enfermedades infecciosas no son en realidad peligrosas y podrían ser, incluso, beneficiosas para su niña.



Los expertos en Colombia han señalado los riesgos y amenazas que puede presentar esta creencia. En otro artículo publicado por este medio, el 23 de abril de 2016, Vladimir Muñoz, pediatra colombiano y experto en vacunación infantil, calificó de “irracional e irresponsable" no vacunar a los niños.



De hecho, la OMS dice que todas las vacunas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de diferentes fases de ensayos clínicos y, de hecho, siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas.



ELTIEMPO.COM - APP