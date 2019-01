El costo global de la violencia doméstica

La violencia doméstica le cuesta al mundo 25 veces más que la guerra o el terrorismo. Esa es la principal conclusión que se extrae de una investigación liderada por James Fearon, de la Universidad de Stanford, y Anke Hoeffler, de la Universidad de Oxford, en alianza con el Centro de Consenso de Copenhague, ubicado en Dinamarca.

A través del estudio de las diferentes formas de violencia, Fearon y Anke evidenciaron que los costos globales del conflicto, incluyendo las repercusiones económicas de las muertes en guerras, actos terroristas, desplazamiento de refugiados y problemas asociados, así como daños colaterales, se corresponden con el 0,2 % del producto interior bruto (PIB) al año a nivel mundial. Una cifra que supera con creces el que genera la violencia doméstica, que supone el 5,2 % del PIB global cada año. Sin embargo, los recursos que se destinan para luchar contra esta lacra que se extiende a lo largo y ancho del planeta son insignificantes si se comparan con los que se emplean para garantizar la llamada paz internacional.



En los últimos años, la India ha sido uno de los principales focos de interés a este respecto debido a los feminicidios y casos de violencia sexual y doméstica que se han generado en el país asiático y que los principales medios de comunicación del mundo –ayudados de las redes sociales– se han preocupado en difundir. El hecho de que la India sea el lugar donde habita aproximadamente un quinto de la población mundial y algo más del 18 % de las mujeres del planeta permite pensar que encontrar soluciones escalables y sostenibles a este problema de violencia intrafamiliar sistemática puede tener repercusiones en el resto del mundo. Según la Oficina Nacional de Registro Criminal, al día se producen 100 casos de violencia sexual contra las mujeres en el país, muchos dentro del entorno familiar, lo que lo convierte en el lugar más peligroso del mundo para ser mujer, de acuerdo con un estudio reciente de la Fundación Thomson Reuters.



Como muchos otros países, las desigualdades de género en la India están fuertemente instauradas en el imaginario colectivo y a todos los niveles sociales. Sin embargo, teniendo en cuenta la magnitud de su población, cualquier reducción de estas cifras tendría un impacto enorme y transformaría la vida de millones de mujeres y de generaciones por venir.

La India ha sido uno de los principales focos de interés a este respecto debido a los feminicidios y casos de violencia sexual y doméstica que se han generado en el país FACEBOOK

TWITTER

Pero hay más datos: el último balance de la Encuesta de Salud Familiar Nacional en el país concluyó que el 29 % de las mujeres casadas entre los 15 y los 49 años han experimentado algún tipo de violencia psicológica, física o sexual dentro de sus matrimonios. En otras palabras, millones de indias experimentan este tipo de flagelo cada año.



En el estado indio de Andhra Pradesh, el Centro de Consenso de Copenhague trabajó de la mano con Tata Truts, una de las filántropas indias más reconocidas, en la identificación de las mejores opciones políticas para enfrentar los principales retos a los que se enfrenta esta región del país. Más de 30 investigadores, entre ellos el premio Nobel de economía Finn Kydland, examinaron cuestiones como las brechas en el acceso a la educación, situación de pobreza de los campesinos y salud mental de los jóvenes. De las 10 medidas que extrajeron los expertos para hacer frente a estos desafíos, dos tenían que ver con la lucha contra la violencia doméstica.



El problema es que, a pesar de los numerosos enfoques que existen para acabar con esta realidad, todavía no hay evidencia empírica de su efectividad porque no se han podido poner en marcha con las garantías necesarias. Quizá hasta ahora. Una investigación realizada por Srinivas Raghavendra, Mrinal Chadha y Nata Duvvury, de la Universidad Nacional de Irlanda Galway, ha identificado dos enfoques demostrados que incluyen no solo acciones concretas para responder ante la violencia doméstica, sino esfuerzos para cambiar las actitudes frente a su aceptación colectiva.



El primero se basa en el Sasa! Project, que trabaja con las comunidades para crear conciencia sobre cómo los hombres usan su poder sobre las mujeres para perpetuar la violencia e incrementar las cifras de VIH. El proyecto, pionero en Uganda, evidenció cómo, por medio de la conciencia individual de las personas de la comunidad se pueden reducir los niveles de aceptación de la violencia. Actualmente, esta iniciativa se emplea en 20 países del mundo con un costo de 15 dólares por persona, 45.000 pesos.



El segundo enfoque, que ha obtenido buenos resultados en Sudáfrica, combina los programas de microcréditos a mujeres con pedagogía sobre violencia doméstica, género, sexualidad y derechos de las mujeres. Mientras los microcréditos permiten que las mujeres puedan mantenerse por sí mismas y no depender económicamente de los hombres, la pedagogía les brinda fortaleza mental y emocional para enfrentar las desigualdades.



Según la investigación, los dos programas combinados han ayudado a reducir las cifras de violencia doméstica en un 55 % en aquellos países donde se han realizado y sus beneficios tienen una efectividad que se prolonga durante cuatro años. El costo total de desarrollar estos programas es de 23,5 millones de dólares (algo más de 70.000 millones de pesos) y 19,5 millones de dólares (cerca de 59 mil millones de pesos), respectivamente, y en promedio.

Esta evidencia ha permitido a las investigadoras de la Universidad Nacional de Irlanda Galway concluir que estos modelos podrían adaptarse a la región de Andhra Pradesh, donde 1,7 millones de mujeres entre los 15 y los 49 años viven en el umbral de pobreza y dependen económicamente de sus parejas. De estas, 500.000 sufrirán abuso sexual por parte de su compañero cada año y un promedio de ocho actos de violencia psicológica en ese mismo tiempo. A esto hay que añadirle, continúa el estudio, que cada acto de violencia doméstica supone 5,5 días en promedio de incapacidad, en caso de que la mujer trabaje.



En cuanto a los réditos económicos de poner en marcha estos dos enfoques de manera simultánea con esos 1,7 millones de mujeres como beneficiarias, la investigación establece las ganancias en 550 millones de dólares (1.600 millones de pesos). En otras palabras, por cada dólar que se destina, hay un retorno en beneficio social de 27 dólares, sin contar el valor que supondría para esas mujeres evitarles tanto sufrimiento.



Los resultados del estudio ya están en conocimiento del alcalde de Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu, quien ya ha confirmado que, desde su administración, trabajan en un plan de acción. Ahora, el objetivo es replicar este modelo en otros estados de la India y en otros países.



BJØRN LOMBORG

Director del Centro de Consenso de Copenhague y profesor del Copenhagen Business School.

© Project Syndicate

Praga

Las cifras en Colombia

De acuerdo con datos de Medicina Legal, entre enero y noviembre de 2018 hubo 45.541 casos de violencia de pareja en el país, con un promedio de 136 al día. De estos, 39.176 se perpetraron contra mujeres y 6.365, contra hombres. Esto representa 86 % y 14 %, respectivamente. Del total de víctimas, 1.195 eran menores de edad.



Bogotá lideró la lista de ciudades donde más casos de este tipo de violencia se generan, con 11.507. Le siguen Medellín (2.821), Cali (1.898), Villavicencio (1.230) y Barranquilla (1.181).



En cuanto a las edades, las personas más afectadas fueron las que tienen entre 25 y 29 años, con 9.962 casos. Luego están los que tienen entre 20 y 24 (9.176) y los de 30 a 34 (8.170).



Recientemente, y ante las numerosas decisiones judiciales discriminatorias contra las mujeres que se han suscitado en los tribunales de familia colombianos, la Corte Constitucional le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que les exija a los jueces de familia que asistan a talleres sobre género obligatoriamente.

cada día mueren al menos dos mujeres por violencia de género y los feminicidios aumentaron un 22 % entre los años 2016 y 2017 FACEBOOK

TWITTER

La idea detrás de esta medida es que los magistrados tomen decisiones judiciales que incluyan una perspectiva de género con el fin de que “el Estado colombiano pueda avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer”.



En el fallo, el alto tribunal indicó, haciendo alusión a cifras de Medicina Legal, que cada día mueren al menos dos mujeres por violencia de género y que los feminicidios aumentaron un 22 % entre los años 2016 y 2017.



“Una de las mayores limitaciones que las mujeres encuentran para denunciar la violencia, en especial la doméstica y la psicológica, es la tolerancia social a estos fenómenos, así como las dificultades probatorias”, concluyó la Corte.