¿Por qué el gobierno de Guatemala no quiere a la Cicig?

La reciente arremetida de Jimmy Morales contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo adscrito a la ONU, no es algo nuevo.



Este lunes, el mandatario guatemalteco anunció el fin unilateral de la misión que lleva a cabo la entidad en su país, decisión que se suma a otras posturas polémicas contra el trabajo liderado por el abogado colombiano Iván Velásquez.

Para entender lo que sucede en el país centroamericano, EL TIEMPO le cuenta todo sobre la Cicig y por qué Morales se ha molestado con algunos investigadores colombianos.

¿Qué es la Cicig?

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se estableció en el 2007, mediante un acuerdo alcanzado por la ONU y el estado centroamericano.



Es un organismo independiente y su trabajo consiste en “apoyar y fortalecer a las instituciones de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs): grupos criminales que han infiltrado las instituciones estatales fomentando la impunidad y socavando los logros democráticos alcanzados desde el final del conflicto armado interno, en la década de 1990”.

El jurista colombiano Iván Velásquez. Foto: Right Livelihood Award Foundation

¿Quién es su comisionado?

Se trata del colombiano Iván Velásquez, quien llegó a la dirección de la Cicig en el 2013.



Velásquez es abogado de la Universidad de Antioquia y se desempeñó en varios cargos dentro de la rama judicial en Colombia. Fue procurador de Antioquia, director regional de fiscalías en el mismo departamento y magistrado auxiliar tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia.



Durante su carrera ha recibido varios reconocimientos. Algunos de ellos son: Premio Mundial de Derechos Humanos (2011, por la International Bar Association), galardón por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales (2012, Asociación de Jueces Alemanes) y el Nobel Alternativo (2018, Fundación Right Livelihood Award).

Los logros de la Cicig

Lo más importante que alcanzado han Velásquez y la Cicig, en compañía de Thelma Aldana, quien fuera la fiscal general, fue la captura por corrupción de tres expresidentes guatemaltecos.



Se trata de Alfonso Portillo (2000-2004), Álvaro Colom (2008-2012) y Otto Pérez Molina (2012-2015). El primero por lavado, el segundo por apropiarse de 35 millones de dólares que supuestamente serían para un nuevo medio de transporte y el tercero por hacer parte de una red de contrabando en las aduanas de Guatemala.

El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, al momento de ser trasladado a prisión preventiva. Foto: Johan Ordónez / AFP

¿Qué le molesta a Morales?

Aunque la caída de Otto Pérez Molina le facilitó a Jimmy Morales la llegada al poder, enarbolando las banderas de la corrupción, una investigación de la Cicig, en la que se le vinculó por corrupción, molestó al presidente.



Todo sucedió en dos momentos del 2017. En enero, el hermano y el hijo de Morales fueron imputados por un caso de fraude al registro de propiedad. Meses después, el acusado fue el propio presidente, a quien se le culpó de corrupción electoral en los comicios que ganó en 2015. En ese momento, negó los señalamientos y empezó a tomar acciones contra la Cicig.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Foto: EFE

Accionar contra la Cicig

En agosto del 2017, Morales declaró a Iván Velásquez persona ‘non grata’ y ordenó su expulsión del país. Dicha directriz no se llevó a cabo, pues la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala dio un amparo provisional al comisionado de la Cicig.



En diciembre pasado, el presidente ordenó que no se les renovara la visa a 8 investigadores del organismo. No obstante, tras una apelación, la decisión fue tumbada por la CC.



Uno de esos investigadores es el también colombiano Yilen Osorio Zuluaga, quien está a cargo de un caso sobre tráfico de influencias y a quien retuvieron el pasado domingo, por 24 horas, en el aeropuerto internacional La Aurora, de Ciudad de Guatemala.



Después de este hecho llegó la decisión de Morales finalizar la misión. Sin embargo, la disposición del mandatario, una vez más, no se cumpliría.

Yilen Osorio, investigador colombiano de la Cicig. Foto: EFE

¿Qué pasará?

Aunque los empresarios guatemaltecos apoyaron la decisión de Morales de acabar con la misión de la Cicig, lo cierto es que esa decisión no está en poder del presidente.



El diario local Prensa Libre, en su página web, aseguró que finalizar la misión depende única y exclusivamente de la ONU: “El acuerdo de creación de la comisión, suscrito entre Naciones Unidas y el estado de Guatemala establece que solo la ONU puede dar por terminado el convenio”.



Antonio Guterres, secretario general de la ONU, rechazó "enérgicamente" el anuncio y aseguró que la Cicig seguirá trabajando hasta el fin de su mandato en septiembre.



"El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo", complementó.



