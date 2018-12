Rusia detiene a un ciudadano de EE.UU. sospechoso de espionaje

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) dijo este lunes que había detenido a un ciudadano estadounidense sospechoso de espionaje en Moscú y que se abrió un caso criminal en su contra.



El FSB, además, afirmó que el estadounidense fue detenido el 28 de diciembre, pero no aportó detalles sobre la naturaleza del supuesto espionaje.

El servicio en inglés de la agencia de noticias TASS identificó al estadounidense como Paul Whelan, aunque aún Reuters no ha confirmado el nombre del implicado.



El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo a TASS que no podía aportar más detalles, pero aseguró que la Embajada de Estados Unidos en Moscú fue informada.



La delegación diplomática no quiso comentar de forma directa la situación y refirió las preguntas de los reporteros a la oficina de prensa del Departamento de Estado en Washington.

Según la ley rusa, una condena por espionaje puede significar entre 10 y 20 años de cárcel. Más temprano este mes, la rusa Maria Butina se declaró culpable en una corte estadounidense por un cargo de conspiración en un acuerdo con fiscales, y admitió haber trabajado con un funcionario ruso para infiltrarse en grupos activistas y políticos conservadores estadounidenses como una agente de Moscú.



Las relaciones de Rusia con Estados Unidos se han alterado desde que Moscú se anexionó la ucraniana península de Crimea en 2014. Desde entonces, Washington ha impuesto, junto a otros gobiernos occidentales, un amplio rango de sanciones contra funcionarios, compañías y bancos rusos.



REUTERS