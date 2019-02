Al menos 100.000 bebés mueren cada año debido a conflictos armados

Escalofriantes y alarmantes son las cifras que presenta un nuevo estudio de la oenegé Save The Children. La organización estima que al menos 550.000 bebés habrían muerto como resultado de conflictos armados entre 2013 y 2017 en los diez países más afectados, lo que equivale a un promedio muy superior a 100.000 por año.



La cantidad total de muertes causadas por estos efectos indirectos aumenta a 870.000 cuando se incluye a todos los niños y las niñas de menos de cinco años.

"Este estudio corresponde a un promedio de los 10 países más afectados por el conflicto armado: Afganistán, Yemen, Sudán del Sur, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo (RDC), Siria, Irak, Malí, Nigeria y Somalia. Son cifras que se toman de medicina legal", dijo a la Redacción APP María Paula Martínez, Directora Ejecutiva de Save The Children para Colombia.



Según la oenegé, estos niños y niñas de menos de un año fallecieron por los efectos indirectos del conflicto y la guerra, como el hambre, los daños causados a infraestructura y hospitales, la falta de acceso a la atención de la salud y el saneamiento, y la negación de asistencia. "De no haber vivido en zonas afectadas por conflictos, es probable que no hubieran muerto", asegura la organización.



Sin embargo, "Hay que aclarar que, aunque la gente piensa que los niños que mueren en el marco del conflicto mueren por una bala, eso no es así, es una mezcla entre vivir en zonas donde hay fuego cruzado y encontrarse en lugares donde no hay presencia de las autoridades estatales", explica Martínez.

Niño es llevado a un centro asistencial luego de sobrevivir a un ataque, en Afganistán. Foto: EFE

Las cifras sobre muertes infantiles indirectas se publicaron en el informe “Alto a la guerra contra la niñez”, presentado a la Conferencia de Seguridad de Múnich en el día de hoy. Por segundo año consecutivo, el informe contiene la recopilación más exhaustiva de datos sobre la cantidad de niños y niñas que viven en zonas afectadas por conflictos . El documento revela que el número de niños y niñas que viven en estas zonas —casi uno de cada cinco— es el más alto de los últimos 20 años.



Helle Thorning-Schmidt, directora ejecutiva de Save the Children International, manifestó que "Nuestro informe muestra que el modo en que se libran actualmente las guerras está causando más sufrimiento a los niños y las niñas. Casi uno de cada cinco niños y niñas vive en zonas afectadas por conflictos. Nunca en las últimas dos décadas esta proporción fue tan alta. La cantidad de niños y niñas que mueren o quedan mutilados se ha incrementado en más del triple, y estamos observando un aumento preocupante del uso de la asistencia como arma de guerra”.



Y es que para la entidad, "las atrocidades perpetradas contra la niñez son una forma especialmente impactante de aterrorizar a la población y, por consiguiente, la táctica militar preferida de los grupos y fuerzas armadas de los conflictos actuales. La niñez es también el blanco de los ataques, porque es más sencillo manipularles y utilizarles como soldados o terroristas suicidas".



Además, según la entidad, el análisis presentado en el informe muestra que la situación está empeorando para los niños y las niñas, y el mundo está permitiendo que ocurra esta aberración.



"Cada día, niños y niñas sufren ataques porque hay grupos armados y fuerzas militares que no acatan las leyes y los tratados internacionales. Se cometen impunemente crímenes de guerra, que van desde el uso de armas químicas hasta la violación sexual como arma de guerra”, dice Save The Children.



Así mismo, el aumento en la cantidad de niños y niñas que viven en zonas afectadas por conflictos se debe, en parte, a que en la actualidad es más probable que los conflictos se extiendan en el tiempo, se desarrollen en contextos urbanos y se libren en poblaciones civiles. Cada vez es más habitual que se transgredan las normas y las reglas internacionales.

Violaciones contra los niños

El informe “Alto a la guerra contra la niñez” incluye un desglose de datos de la ONU sobre graves violaciones contra niños y niñas que han sido verificadas. Estos datos sugieren que los casos de violaciones graves aumentaron de poco menos de 10.000 en 2010 a más de 25.000 en 2017, la cifra más elevada de la que se tiene registro.



Todos los días hay niños y niñas expuestos al riesgo de muerte o mutilación, reclutamiento por grupos armados, secuestro, violencia sexual, ataques contra sus escuelas o negación de asistencia humanitaria. En muchos casos, estas acciones se dirigen específicamente contra niños y niñas.

Unicef reiteró su compromiso para apoyar la salida de todos los niños y niñas de las Farc. Foto: EFE

Colombia, el cuarto país donde más asesinan niños y niñas

En Colombia, más de 400.000 niños y niñas menores de 5 años se han visto afectados por hechos relacionados con el conflicto armado como desplazamiento, acto terrorista, reclutamiento forzado, entre otros, y 2.271 ha sido víctimas de homicidio en el marco del conflicto.



"En Colombia nuestras cifras corresponden también a la información que alberga Medicina Legal, pero también la Unidad de Víctimas, donde muchas personas se acercan también a reportar las muertes infantiles en el marco del conflicto armado del país", añade la directiva de Save The Children para Colombia.



En otro informe presentado por la misma organización en 2017, denominado 'En deuda con la niñez', se especifica que Colombia es el cuarto país del mundo donde se asesinan más niños y niñas. Diariamente, según la organización, son asesinados 200 niños y niñas en el mundo. De estos, 2 murieron en Colombia.



Además, de 172 países, Colombia ocupa el puesto 118 entre los que menos respetan los

derechos de la niñez, por debajo de países como Ruanda, La India, Estados Palestinos

o Ghana.

Medidas para paliar la crisis

El informe de Save the Children destaca además diversas medidas que pueden marcar una enorme diferencia para las vidas de niños y niñas, como mantener seguras las escuelas, abstenerse de utilizar determinadas armas, exigir que haya justicia por delitos contra la infancia o impulsar nuevas formas de apoyarlos en su recuperación tras los horrores del conflicto.



La organización benéfica incluyó más de 20 recomendaciones destinadas a gobiernos y otras organizaciones influyentes orientadas a que se proteja a los niños y las niñas en épocas de guerra y de conflicto. Los compromisos van desde suscribir la Declaración sobre Escuelas Seguras o establecer una edad mínima de 18 años para el reclutamiento militar, hasta abstenerse de usar armas explosivas en zonas pobladas y establecer condiciones más rigurosas para la venta de armas.



Thorning-Schmidt agregó en este sentido: "Cuando se incumplen las normas de la guerra, la comunidad internacional debe ser categórica en cuanto a que esto no será tolerado y exigir que los responsables rindan cuentas. Y con respecto a los niños y las niñas cuyas vidas quedan devastadas por los conflictos, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para protegerlos de mayores daños y contribuir a reconstruir su futuro".



Asimismo, Save the Children está instando a que un órgano independiente investigue y analice todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, en particular los derechos de los niños y las niñas.



Redacción APP