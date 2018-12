Voces de protesta por el fin de la versión en papel de ‘El Nacional’

Numerosas voces de protesta se hicieron sentir este viernes luego de conocida la noticia de que la versión en papel del emblemático diario caraqueño 'El Nacional' llegaba a su fin, al menos por ahora.



No se ha conocido hasta el momento ninguna reacción del gobierno de Nicolás Maduro.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó que lo sucedido “es una regresión más a la libertad de prensa con un régimen que sigue destruyendo los derechos de sus ciudadanos, el país y la democracia”.



La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, se solidarizó en nombre de la organización “con 'El Nacional', su presidente editor, Miguel Henrique Otero, y con todos los periodistas y trabajadores, quienes sufren este nuevo y grave atentado”.



Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó: “Esta grave noticia para la libertad de prensa no es más que la evolución de la censura que venimos remarcando desde hace décadas y en la que el Gobierno utiliza todos los mecanismos a su alcance para asfixiar y atacar las expresiones independientes”.



Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela culpó a Maduro por la salida de circulación luego de 75 años del diario: “Es un hecho que deja en evidencia el carácter autoritario y dictatorial del Gobierno que no resiste la crítica porque no tiene respuesta para las necesidades de los ciudadanos”, dijo en una rueda de prensa el secretario general del sindicato, Marco Ruiz.

El portavoz explicó que el rotativo dejará de imprimirse por falta de papel al tiempo que recordó que en 2013 el Estado monopolizó la importación de este material y decidió no entregarle más a 'El Nacional', que desde entonces había sobrevivido por donaciones de otros medios locales y de varios países.



“Es el final de una larga agonía que inició en los años 2013 y 2014, cuando de manera autoritaria y arbitraria el gobierno de Nicolás Maduro decidió no seguir otorgando los recursos que se necesitaban para poder acceder de manera libre a los insumos que garantizaban la impresión de este diario”, subrayó.

Trabajadores de 'El Nacional', en la sala de redacción. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela culpó al presidente, Nicolás Maduro, por la salida de circulación tras 75 años. Foto: Efe

En agosto pasado, 'El Nacional' se sumó a un largo listado de periódicos al reducir su circulación a solo cinco días, como medida para ahorrar papel, cuya distribución es controlada por el Gobierno a través del oficialista Complejo Editorial Alfredo Maneiro (Ceam).

En 2018 han dejado de circular 26 diarios, 20 de ellos cerraron definitivamente y desde 2013 han desaparecido 55 periódicos, según el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela.



En Twitter, el excandidato presidencial opositor, Henrique Capriles, manifestó su solidaridad con periodistas y trabajadores de 'El Nacional': “Más temprano que tarde nuestra Venezuela recuperará la democracia y la libertad de expresión”, trinó.



