Thelma Fardín cuenta cómo se preparó para denunciar a Darthés

Thelma Fardín dio su primera entrevista después de haber denunciado al actor Juan Darthés de violación. La actriz habló con Verónica Lozano en el programa 'Cortá por Lozano' y contó, entre muchas cosas, la preparación del video en el cual describió y denunció cómo fue abusada, presuntamente, por su entonces compañero de grabación durante una gira en Nicaragua en mayo de 2009.

"Primero escuché a Calu que fue la primera que habló, pero cuando le escuché a Nati, (otra de las denunciantes) esta frase de 'mirá cómo me ponés', sentí que había demasiados puntos en contacto con mi caso, y con una amiga tomamos conciencia, se lo había contado a mis 21 años, y así se empezó a armar mi red de contención".



Thelma se encontraba en México cuando decidió denunciar. "Cuando volví de México, le quise buscar el espacio suficiente al tema pero no que fuera todo en mi vida, no quiero darle tanto poder a esta situación. Decidí volver al país para meterme en el pantano rodeada de mi gente, y empecé a asesorarme legalmente, sentí que me correspondía hacerlo público desde todas las instancias y con la periodista Luciana Peker le fuimos encontrando la manera".

Luego afirmó que en Argentina se enteró que la denuncia debía hacerse en Nicaragua. "Nos enteramos que teníamos que hacer la denuncia en Nicaragua, lo cual

también fue un baldazo, porque es un país de entramado complejo, una sensación de

opresión".



Fardín explicó cómo fue el proceso para denunciar en el video y dónde lo grabaron: "Estoy muy expuesta, entiendo que en el video se ve algo roto (ella), de vulnerabilidad, pero yo ya no estoy instalada ahí, tomé la decisión de romperme delante de mi gente, y no exponerme al escarnio.



Fue muy duro grabarlo, lo hicimos en un hotel por lo simbólico, no sabía qué decir ni por dónde empezar... ¿hacía falta que me vieran tan desgarrada? Y el equipo me dijo que sí, pero espero que no tenga que hacer más falta eso".



En cuanto a la repercusión de su caso, Fardin manifestó que su deseo de ser responsable en su trayecto. "Siento la necesidad de estar a la altura de lo que se está hablando, del peso que se le está dando a mi voz, tengo la fortuna de que todavía el delito que cometieron contra mí se puede llevar a la justicia, pero a Calu, Anita, Nati, el proceso les jugó en su contra, no había consenso social, no se les escuchó, las invisibilizaron".

Lo hicimos en un hotel por lo simbólico, no sabía qué decir ni por dónde empezar FACEBOOK

TWITTER

Fardín confesó que vio la entrevista de Dhartés en la cual se defendía, pero que lo hizo junto a su familia. "Me duele, me revuelve las tripas, me hace llorar, me angustia, pero intenté apoyarme en la sociedad. Con el rol que le toca no intentó siquiera algo parecido a la deconstrucción. Necesitamos justicia, porque esto no tiene que ver solo conmigo, esto es un símbolo. Es terrible [cómo se me revictimiza]. Él necesitaba ponerme en la escena sí o sí".



También se refirió a lo que espera que suceda con su caso diciendo que anhela que los resultados den la sensación de que "estamos siendo escuchadas" y que "se haga justicia". Y que ahora quiere, "encontrar la manera de que se pueda hacer algo con los testimonios que me llegan porque es sanador hablar".





ELTIEMPO.COM*

Con información de LA NACIÓN (GDA - ARGENTINA)