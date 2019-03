Santos dice que objeciones a la JEP no van a detener el proceso de paz

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró este martes que "el proceso de paz es irreversible en Colombia” y que lo que se firmó en el acuerdo "se cumplió en un cien por ciento", esto mientras presentaba su libro 'La batalla por la paz' en Madrid.

"Estoy seguro de que el tema de las objeciones (a la Justicia Especial de la Paz por parte del presidente Iván Duque) no va a tener una repercusión negativa porque en caso de que algo suceda en contra de los acuerdos, la Corte lo va a tumbar”, añadió Santos durante la presentación, que tuvo lugar en la mañana de este martes en la Casa de América.



En el evento, Santos destacó la solidez del proceso, impulsado y firmado por él. “Lo que se negocia en cualquier proceso normal se cumplió en un cien por ciento”, dijo, y aclaró que se refería a la entrega de las armas por parte de la guerrilla y a su conversión en un partido político.



“Nosotros fuimos más allá y creamos una justicia en que las dos partes se sometían a ella, dentro de los parámetros del Estatuto de Roma”, aseguró. “Asimismo alcanzamos 16 acuerdos claves de desarrollo con enfoque territorial diseñados por las propias comunidades afectadas”, agregó.

El libro, de Ediciones Península, también se presentará en la Feria del Libro de Bogotá el 1 de mayo y constituye una explicación de 619 páginas sobre las diferentes etapas del proceso de paz colombiano, desde su concepción hasta la firma. Alrededor de ese eje se detiene en temas relacionados como el tropiezo del referendo, el premio Nobel, el papel del papa Francisco, su participación en otros gobiernos y su relación con dirigentes locales e internacionales.



Sobre las críticas que ha recibido del expresidente Álvaro Uribe, Santos afirmó que

“si tengo oportunidad el día de mañana de establecer puentes con él, lo haré porque cuando los dirigentes se dedican a pelear entre ellos los que pierden son los pueblos”. Aceptó, sin embargo, que no lo ha vuelto a intentar luego de “haber hecho muchos esfuerzos”, que nunca recibieron una respuesta.

No imaginé, no preví, que las mentiras y medias verdades de la oposición pudieran hacer tanta mella FACEBOOK

TWITTER

Santos aseguró que no volvería a convocar un referendo después de la experiencia vivida, en la que el 'No' se impuso en contra de lo que el gobierno había acordado con las Farc.



“Lo que yo aprendí es que en este momento de tanta noticia falsa con el poder que ella tiene, cuando se imponen las emociones a los argumentos, los referendos se vuelven bastante peligrosos”, aseguró en la presentación.



En el libro le dedica un capítulo, donde cita una frase atribuida a Charles De Gaulle: “Los referendos los carga el diablo”. En él asegura que “no imaginé, no preví, que las mentiras y medias verdades de la oposición pudieran hacer tanta mella, y que una nación que había sufrido tanto por la paz fuera capaz de poner en peligro su terminación”.



El expresidente enfatizó también la importancia del reconocimiento a las víctimas. “Antes las víctimas eran inexistentes; nadie las tenía en cuenta”, asegura. “Les dimos relevancia, las pusimos en el centro e iniciamos un proceso de reparación que, en su mayoría, debe ser simbólico: ¿cuánto vale una hija, un hijo, una familia? No tienen precio”.



Por eso, dice que se trata de reparaciones simbólicas, que en muchos casos son generales: por ejemplo, se construye una escuela en un pueblo que ha sufrido ataques. “Reparar a cada víctima, porque todas se sienten con el derecho de ser reparadas, es prácticamente imposible”. Asegura que ya se han reparado físicamente 900 mil víctimas. “Eso es un esfuerzo fiscal monumental”, agrega.

Mientras haya prohibición, siempre habrá una mafia, alguien que produzca y alguien que consuma FACEBOOK

TWITTER

Sobre el narcotráfico, Santos aseguró que acordaron con los miembros de las Farc que ellos ayudarían, como dice que están haciendo, a estimular la sustitución voluntaria. Citó un estudio reciente de Naciones Unidas que demuestra que la resiembra, que había llegado a exceder el 60 por ciento, ha bajado al 0,6%.



“Este sistema es la solución para los cultivos ilícitos, pero no para el narcotráfico”, aseguró. “Mientras haya prohibición, siempre habrá una mafia, alguien que produzca y alguien que consuma”.



Este mismo martes en la noche, tendrá lugar en la Casa de América, también con motivo de la presentación del libro, un coloquio con la participación del autor Shlomo Ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel, y del expresidente español Felipe González, prologuista del libro.

Además, el expresidente expresó sus dudas frente al documento fundacional del llamado Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) firmado en Santiago de Chile la semana pasada. "Me parece que Prosur, o esto que están creando, es lo mismo, Unasur al otro lado", comentó Santos.



"Entonces si fracasó uno (Unasur) va a fracasar lo otro", agregó el exmandatario, para quien "lo importante es tener un proceso de integración en América Latina que sea efectivo", añadió el exmandatario.



Para Santos, "tal vez el proceso de integración más exitoso que hasta ahora se ha hecho" en América Latina "ha sido el de la Alianza del Pacífico", integrada por Chile, Colombia, Perú y México, y comentó que "ojalá continúe porque es un proceso de integración que hasta ahora ha demostrado su efectividad, entre otras razones porque no se creó ninguna burocracia".



"Hoy tenemos a los dos países más importantes de América Latina (Brasil y México) en dos extremos y eso no va a contribuir mucho a la integración", recalcó el expresidente colombiano.



Añadió que, por ello, los "ejercicios prácticos" de integración como la Alianza del Pacífico, donde los que llevan "la voz cantante" son los empresarios, son "el camino más efectivo" y "ojalá" sean los que se impongan en el futuro.

Juanita Samper Ospina

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid

*Con información de Efe