¿Por qué Lenín Moreno le retiró el asilo a Assange?

El presidente de Ecuador Lenín Moreno indicó mediante un video que su país “decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange”. El mandatario ecuatoriano se pronunció tras concretarse la detención del fundador de WikiLeaks, quien estuvo casi siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

"Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobretodo, la transgresión de los convenios internacionales, han llevado la situación a un punto en el que el asilo de Assange es insostenible e inviable", son las primera palabras de su alocución de tres minutos.

Moreno agregó que Assange “ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática y ha accedido, sin permiso, a archivos de seguridad de nuestra embajada”.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) 11 de abril de 2019

"Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en 2012. Por seis años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Cuando asumí la presidencia del Ecuador, heredé esta situación y dictamos un protocolo de convivencia, que es lo mínimo que alguien le exige a un huésped que recibe en su casa", agregó en el video subido a las redes sociales.



Moreno consideró que "Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó, reiteradamente, disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana (1928) y Caracas (1954), así como por los incumplimientos del Protocolo Especial de Convivencia de la Embajada”.



"A pesar de que se lo solicitó en varias ocasiones, que respete y cumpla dichas normas, violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La paciencia del Ecuador ha llegado a su límite", sentenció el mandatario ecuatoriano.



Moreno, además, aseguró que solicitó a Gran Bretaña la garantía de que Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte.



"En la línea de nuestro compromiso respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional, solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas", concluye el discurso.



