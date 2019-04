Por qué la justicia de Ecuador ordenó arrestar a excanciller de Correa

La justicia de Ecuador ordenó el jueves prisión y solicitó una circular roja de la Interpol contra el excanciller Ricardo Patiño, que poco antes dejó el país en medio de una indagación por presunta instigación contra el gobierno de Lenín Moreno, según informó la Fiscalía.

Un juez de la andina población de Latacunga "dictó prisión preventiva en contra del procesado y solicitó la difusión roja a la Interpol", señaló el ente acusador en un comunicado, luego de reportar que el exministro salió el miércoles del país.



"Yo salí del país en absoluta legalidad. No había ninguna orden de detención en mi contra", expresó Patiño en un video divulgado en Youtube, agregando que la decisión judicial "es una acción burda que claramente califico como persecución política". "Estoy en otro territorio", indicó el exfuncionario sin precisar dónde se encuentra, aunque la prensa ecuatoriana señala que viajó a Perú.



Patiño, quien fue ministro de Economía, de Defensa y de Relaciones Exteriores del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), está siendo procesado por su presunta participación en el delito de instigación por llamar a tomar instituciones públicas y a cerrar vías. El mismo es condenado con prisión de seis a 24 meses.



Patiño, siendo canciller, otorgó en 2012 asilo diplomático al creador de WikiLeaks, Julian Assange, quien permaneció refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres hasta hace una semana, cuando fue arrestado por la policía británica después de que Quito le retirara ese estatus.



El exministro, muy cercano colaborador de Correa, es acusado por un sector de indígenas de llamar a la instigación contra el Ejecutivo en una reunión política en octubre último. En esa ocasión llamó a tomar "las instituciones públicas" y a cerrar vías.



Correa es el principal opositor de su sucesor y exaliado Moreno, con quien mantiene una pugna que llevó a la crisis al oficialismo, en el gobierno desde 2007.



"Ahora que no estamos en el gobierno, vamos a seguir luchando por nuestro pueblo, y si hay que hacerlo contra el gobierno, hay que hacerlo contra el gobierno pero lo haremos sin violencia, en forma correcta, apegado a lo que dice la Constitución", dijo

Patiño, anotando que incluso apoyará un proceso de revocatoria del mandato de Moreno.



"El fin de este gobierno está cerca", manifestó el excanciller, cuando el correísmo se ha hecho eco de presuntos actos de corrupción que salpican al mandatario y a su familia.



Previamente, la Fiscalía señaló que había solicitado la detención de Patiño el sábado, lo que no fue aceptado en ese momento por una jueza. La negativa "ha traído como consecuencia que el procesado haya abandonado el territorio nacional por vía terrestre" el miércoles, añadió el organismo en un comunicado.



Patiño también fue acusado por la ministra de Interior, María Paula Romo, de tener vínculos con un sueco detenido el mismo día en Quito y señalado como colaborador clave de Assange, al que se investiga por el supuesto delito de ataque a sistemas informáticos.



Tras dejar el poder, Correa se fue a vivir a Bélgica, de donde es su esposa, pero desde hace un año no ha regresado al país debido a que enfrenta una orden de prisión por su participación en el fugaz secuestro de un opositor ecuatoriano en Colombia en 2012.



AFP