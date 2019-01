Periodista nicaragüense Chamorro se exilia en Costa Rica

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro anunció su exilio en Costa Rica tras denunciar supuestas amenazas en su contra por parte del gobierno de Daniel Ortega.

Chamorro, un férreo crítico de la gestión del presidente, es hijo de Pedro Joaquín

Chamorro, un destacado periodista asesinado en 1978 durante la dictadura de Anastasio Somoza, y de la expresidenta Violeta Barrios.



El periodista, considerado el más influyente del país centroamericano, anunció que el gobierno de Costa Rica lo había acogido junto con su esposa, aunque no ofreció detalles sobre las amenazas que dijo que recibió.



"Me he visto obligado a adoptar la dolorosa decisión de salir al exilio para resguardar mi integridad física y mi libertad, y sobre todo para poder seguir ejerciendo el periodismo independiente desde Costa Rica, donde me encuentro en este momento", se lamentó Chamorro en su programa de televisión dominical.

El gobierno no respondió de inmediato a preguntas de Reuters. La Policía de Nicaragua allanó y confiscó las oficinas de Chamorro y todos sus equipos de trabajo en diciembre pasado. También encarceló a dos periodistas y cerró dos estaciones de radio y un canal de televisión críticos del gobierno.



Nicaragua vive una crisis desde abril cuando estudiantes universitarios comenzaron a protestar por una reforma a la seguridad social que mutaron luego a exigir la salida del gobierno de Ortega y justicia por los primeros muertos durante las protestas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contabiliza 324 muertos durante las protestas. En medio de la crisis más de 60 periodistas se han exiliado, según estadísticas de organizaciones gremiales.



Managua, Reuters