Necesitamos hacer nuestra parte para reducir demanda de droga: Pompeo

Después de visitar el puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, para conocer de cerca la tragedia que viven miles de venezolanos que han abandonado su país, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acompañado por el presidente de Colombia, Iván Duque, se dirigió al centro de acopio de ayuda humanitaria en el puente de Tienditas, donde desde hace más de dos meses se encuentran toneladas de suministros enviados por su país para los venezolanos, pero que no pudieron pasar la frontera ante la negativa de Nicolás Maduro el pasado 23 de febrero.

En entrevista con EL TIEMPO, Pompeo matizó las duras palabras vertidas contra Colombia por el presidente Donald Trump, que acusó a Duque de no haber hecho mucho en la lucha contra las drogas desde su llegada al poder, y resaltó la “fuerte” colaboración que existe entre Bogotá y Washington.



En cuanto al tema venezolano, Pompeo aseguró que su país seguirá intentando que la ayuda pase, y señaló que Maduro “ha sido desgastado” y que “no está ganando la pelea”.



En el mismo sentido se expresó Duque, quien pidió “apelar a todas las sanciones políticas, económicas y diplomáticas para aislar la dictadura (de Maduro) y permitir esa transición en Venezuela”.



“Celebro que una vez más se ratifique el compromiso que tenemos entre nuestros países con su presencia para hacer todos los esfuerzos necesarios para el restablecimiento de la democracia, la libertad y el orden institucional en Venezuela”.



Pompeo habló con EL TIEMPO:



Qué hay detrás de las críticas del presidente Trump contra Colombia en relación al tema drogas y al supuesto envío deliberado de criminales a su país?



Tenemos una gran relación con Colombia. Creo que pudo ver el gran despliegue de eso hoy (este domingo). Tanto EE. UU. como el presidente Trump comparten el objetivo del presidente Duque de reducir la producción de coca tan rápido como sea posible. Eso era lo que el presidente estaba comunicando. Es importante para EE. UU. Nosotros necesitamos hacer nuestra parte para reducir la demanda de droga, pero es importante para EE. UU. reducir la producción de coca tan pronto como sea posible, no solo en Colombia sino en otros lugares de Suramérica.



Tenemos profundas relaciones económicas, trabajamos de cerca en el asunto de restaurar la democracia en Venezuela. Usted puede ver que EE. UU. ha sido enormemente generoso proveyendo toneladas de comida que están en esta ciudad.

Colombia se debe preocupar por una descertificación en el tema drogas?



Colombia necesita hacer todo lo que pueda, y sé que el presidente Duque está haciéndolo. Él heredó un problema terrible, el crecimiento de la coca. Entonces, vamos a hacer lo que podamos para apoyar los esfuerzos del presidente Duque.

EE. UU. ha incrementado la presión económica y diplomática para que Maduro deje el poder. Pero parece que no está funcionando la estrategia.



¿Sabe? Cada mafioso, cada tirano dura en el poder hasta el momento en el que ya no lo está. Esa presión, la presión en contra del régimen, está funcionando. Estamos más cerca de lo que estábamos ayer y estaremos más cerca mañana. Vamos a continuar incrementando esa presión, estamos también tratando de hacer que los chinos y los rusos paren la actividad que está estimulando a Maduro, que le está dando a Maduro más poder, más capacidad.



Y a los cubanos también. Los cubanos están proveyendo en gran parte la seguridad a Maduro, eso está moralmente mal, y esperamos que los cubanos reconozcan que no está en sus mejores intereses y que haremos las cosas que tengamos que hacer para asegurarnos de que los cubanos entiendan que no deben seguir apoyando a Maduro.



El progreso que se ha hecho el día de hoy es importante. El sufrimiento que ha sido impuesto por los rusos y los cubanos y Maduro es puramente trágico.

Toneladas de ayuda humanitaria han sido enviadas por EE. UU. a Colombia para los venezolanos. Esa ayuda lleva acá más de dos meses, pues no logró pasar el 23 de febrero. ¿Cuál es el plan para que llegue a Venezuela?



Seguir tratando. Hemos hecho un trabajo muy grande, y otros países se han unido a este esfuerzo. Colombia ha sido un increíble socio para albergar esta comida. Otros países se han preparado para hacerlo también. Lo que se necesita cambiar es a Maduro. Él tiene que irse. Cuando se vaya, la gente de Venezuela conseguirá la medicina que necesita para sus niños enfermos. Vi a algunos de ellos hoy (este domingo); tendrán la comida para los niños que están muriendo de hambre. Estamos determinados a crear una mejor condición humanitaria no solo para aquellos que se están yendo, sino también para cada persona dentro de Venezuela. Pero lo que tiene que pasar es que Maduro se vaya.



Una de las tácticas de Maduro con los líderes de oposición ha sido desgastarlos. ¿Cuál es el plan para evitar que lo mismo suceda con Juan Guaidó?



El que se desgastará será Maduro. Maduro ha sido desgastado. Maduro no está ganando esta pelea. No dejen que nadie los engañe, no dejen que nadie engañe a la gente de Colombia, Perú, Chile o Estados Unidos. Tampoco que engañen a la gente de Venezuela. El esfuerzo que hará el Grupo de Lima en Santiago, las buenas noticias que salieron esta semana de la OEA (Organización de Estados Americanos), todos eso son esfuerzos diplomáticos importantes y que continúan poniendo más presión a Maduro y sus mafiosos.



El régimen de Maduro le quitó la inmunidad parlamentaria a Guaidó y la posibilidad de que sea detenido parece más cercana. ¿Una acción de este tipo por parte del régimen aceleraría la posibilidad de una intervención militar?



Hemos dicho que todas las posiciones están sobre la mesa. El arresto de Juan Guaidó sería un acto mayor en el nombre de Nicolás Maduro. Esperamos que no lo lleve adelante, esperamos que no invoque a la violencia, esperamos que no arreste a otros líderes dentro de Venezuela. Todas esas serán cosas que el mundo verá como pasos mayores que continúan negando a los venezolanos los derechos que merecen.



El vicepresidente Mike Pence le pidió esta semana a Naciones Unidas que reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero Rusia y China son aliados fuertes de Maduro. ¿Qué tan cerca está ese reconocimiento en la ONU?



Esa es una pregunta que hay que hacerles a los chinos y a los rusos.



Podría ser considerado como una derrota que el 23 de febrero no se haya logrado pasar la ayuda humanitaria enviada por EE. UU. y que ahora Maduro acepte la entrada de ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja?



Queremos asegurarnos de que la gente está alimentada y que los niños enfermos reciben medicinas.



SANDRA RAMÍREZ CARREÑO

Enviada especial de EL TIEMPO

Cúcuta