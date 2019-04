Siete de los 13 muertos de masacre en México recibieron tiro de gracia

Días después del sepelio de 14 personas, entre ellas un bebé, atacadas a tiros durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en el estado de Veracruz (México), en ese país todavía se respira dolor e indignación, y más cuando las cifras de homicidios dolosos aumentaron en casi un 10 por ciento en los primeros tres meses del año.

Muchas de las víctimas recibieron el pasado viernes numerosos impactos de bala y al menos siete fueron ultimadas con un tiro en la cabeza, según un informe policial.



La línea de investigación se centra en "un posible acto de venganza entre dos grupos delictivos" en Veracruz, dijo este lunes en conferencia de prensa el fiscal estatal, Jorge Winckler.



El ataque ocurrió la noche del viernes cuando sujetos armados irrumpieron en un salón de fiestas donde unas 50 personas celebraban el cumpleaños de una señora. Tras preguntar por una persona de nombre Julio César González, los agresores abrieron fuego y asesinaron a siete hombres, cinco mujeres y un niño.

"Sentí la pistola en mi cabeza, el tipo me apuntó. Yo me agaché y no me disparó", dijo bajo el anonimato una mujer de 50 años que se encontraba en la fiesta vestida con un colorido traje tradicional mexicano.



Otra joven, cuyo hermano fue asesinado, aseguró que "eran como seis sujetos que llegaron disparando a todos. Vieron que uno tenía un bebé en los brazos y aún así le disparaban y le disparaban". "Casi todos se tiraron al suelo y ellos les decían que se voltearan a verlos. Que los vieran mientras les disparaban para matarlos", añadió, consternada, sin dar su nombre.

"Lamento mucho lo que sucedió en Minatitlán (...) Vamos a reforzar con más elementos de la secretaría de Marina y del Ejército en el estado de Veracruz", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el violento Veracruz, tras la publicación el fin de semana de nuevas cifras récord de violencia en México.



En el primer trimestre del año ocurrieron 8.493 homicidios dolosos, un aumento del 9,60 por ciento respecto a los 7.750 homicidios registrados en el mismo periodo de 2018.

Enojados y tristes

Uno de los sepelios más emotivos fue el de César Hernández y su hijo, Santiago, de un año de edad. Hernández era un reconocido entrenador de beisbolistas en ligas menores, y fue homenajeado en el estadio donde entrenó a docenas de niños.



"Estamos enojados y tristes, era una gran persona, un gran ser humano, y luego la manera en que nos lo arrebataron", lamentó uno de los organizadores del evento que no quiso dar su nombre.



El pequeño Santiago fue colocado entre los brazos de su padre, ambos en el mismo féretro. "El papá trató de protegerlo entre sus brazos, quiso salvarle la vida, pero no pudo", comentó uno de los asistentes al funeral. A Santiago lo mató una bala que le atravesó la vena carótida, según el informe policial.



En tanto, numerosos uniformados vigilaron de cerca el funeral de Julio César González. En un comunicado, la secretaría de Seguridad Pública dijo que los atacantes tenían como blanco a esta persona transgénero, aparentemente dueña de un bar gay y muy popular en la ciudad.

Autoridades acompañaron resguardando los diferentes sepelios por miedo a una escalada más alta de asesinatos. Foto: AFP

El fiscal Winckler explicó que en ese bar se "dejó de vender droga para un grupo" narcotraficante "y éste llegó a vengarse", al percatarse de que el establecimiento vendía estupefacientes del cártel rival.



En Veracruz, estado que se extiende por toda la costa del Golfo de México, los cárteles de Los Zetas y sus rivales de Jalisco Nueva Generación mantienen una guerra a sangre y fuego por el control de las rutas de paso de drogas y el robo de combustible.



El 16 de marzo, en un acto de intimidación, miembros de Jalisco Nueva Generación llegaron armados en un convoy de al menos 40 camionetas para quemar camiones cerca de Minatitlán, una ciudad petrolera.



En noviembre pasado, también en Minatitlán, cinco personas fueron asesinadas en una fiesta en que se celebraba un aniversario de bodas. El gobierno de México mantiene desde finales de 2006 una polémica e intensa ofensiva militar para enfrentar a las mafias, pero nada ha sido suficiente para detener a estas poderosas bandas.



Desde entonces, cerca de 250.000 personas han sido asesinadas (según datos oficiales que no precisan cuántas de estas víctimas están vinculadas al combate de los criminales). Además, más de 40.000 personas están desaparecidas.

Duras críticas al presidente AMLO

La masacre ocurrida en Minatitlán consternó al país y levantó duras críticas contra el mandatario izquierdista, quien no ha logrado apaciguar los altos índices de violencia desde que asumió la presidencia, en diciembre.



"Vamos a reforzar con más elementos de la secretaría de Marina y del Ejército en el estado de Veracruz, los vamos a hacer en todo el país", dijo López Obrador, quien planea visitar Minatitlán este viernes.



López Obrador, también atribuyó la responsabilidad de la matanza a los anteriores gobiernos federales y estatales. "Dejaron el estado del país en una situación lamentable de crisis, corrupción y contubernio entre delincuencia y autoridades. Esta es la herencia que se recibió en el país y, de manera particular, en Veracruz".



"Vamos a garantizar la paz en Veracruz porque ya no hay contubernio y ya no se tolera la impunidad ni en la Presidencia ni en el Gobierno del estado", aseveró tras la reunión diaria con el equipo de seguridad. El mandatario reprochó a la "prensa fifí" por haberlo acusado de mantenerse en silencio tras la matanza en Minatitlán y defendió que "estaba atendiendo el problema desde el primer minuto".



Más adelante, el mandatario izquierdista aprovechó la ocasión para defender la creación de una Guardia Nacional para garantizar la paz y seguridad en el país. "Nos importa la seguridad nacional, la seguridad interior, pero lo que más nos urge es garantizar la seguridad pública en el país. Por eso es que se propuso una reforma a la Constitución para que tanto el Ejército como la Armada nos ayuden en este propósito", dijo.



AFP y Efe