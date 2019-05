Laurentino Cortizo, el ganadero que ganó la presidencia de Panamá

Aunque su rival electoral Rómulo Roux aún no reconoce su victoria, Laurentino

Cortizo fue declarado como el nuevo presidente de Panamá tras las reñidas elecciones de este domingo, que se definieron tan solo por dos puntos porcentuales de diferencia, según informó el Tribunal Electoral de ese país.



Luego de conocer los resultados, el líder del Partido Revolucionario Democrático

(PRD) -opositor a la presidencia saliente-, aseguró que pretende "rescatar" el nombre

del Gobierno, manchado por el escándalo de los Papeles de Panamá.

"La victoria es nuestra ... ¡Gracias a Dios hoy Panamá decidió su futuro, hoy ganó Panamá! (...) convoco a todos los panameños a unirnos para rescatar el país (...) y construir puentes que nos lleven hacia adelante", dijo Cortizo, quien obtuvo el 33,09 por ciento de los votos con un escrutinio del 92,8 por ciento, un resultado irreversible con el cual fue declarado virtual ganador de la presidencia de Panamá.



La reñida victoria de Cortizo fue cuestionada por su principal competencia Rómulo Roux -del partido Cambio Democrático (liberal) y apoyado por el detenido exmandatario Ricardo Martinelli-, quien no reconoció el anuncio del Tribunal Electoral en base a la transmisión extraoficial de resultados y dijo que esperará "las actas físicas y en base a eso nosotros vamos a cumplir y a obedecer lo que digan las actas".

Que Dios, el amor a la patria y nuestra bandera nos unan para enfrentar las luchas, las cimas por conquistar y las victorias que vendrán para recuperar el orgullo nacional.



Este es un gran país, con gente buena y noble. pic.twitter.com/swm6bWqn6S — Nito Cortizo (@NitoCortizo) 6 de mayo de 2019

El nuevo presidente de 66 años conocido como 'Nito', es un administrador de empresas y ganadero, accionista de las empresas del Grupo Cortizo (de su familia), entre ellas Panablock, de materiales de construcción, y la Hacienda Hermacor, de ganadería de alta genética.



Hijo del empresario español Laurentino Cortizo y de la maestra y empresaria de la construcción Esther Cohen, está casado desde hace más de tres décadas con la puertorriqueña Yazmín Colón. Tiene dos hijos, Carolina Esther y Jorge Andrés, ambos con doble nacionalidad, como su esposa, estadounidense y panameña; además dos nietos, Amanda Victoria y Juan Antonio.

Laurentino Cortizo y su esposa Yasmin Colon durante la celebración de los resultados electorales este domingo. Foto: Luis Acosta / AFP

Cortizo llegó al terreno político en 1994 cuando fue electo como legislador con el Partido Solidaridad y ya era reconocido por haber trabajado como asesor técnico del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y representante alterno de Panamá ante la OEA en 1986.



Posteriormente, en 1998 fue escogido primer vicepresidente de la Asamblea Legislativa de Panamá y en 1999 fue nominado en las elecciones generales como candidato a la segunda vicepresidencia de la República, siendo compañero de fórmula del candidato Martín Torrijos, del PRD y de Raúl 'Beby' Arango, del Partido Liberal Nacional. A pesar de que la fórmula presidencial fue derrotada, Cortizo pudo reelegirse como legislador y en 2000 fue electo presidente de la Asamblea Legislativa.



'Nito', que inició sus estudios secundarios en el colegio Javier (jesuita) en Panamá y los concluyó en La Salle de Nicaragua, en Diriamba, ha dicho que impulsará una reforma constitucional aprobada por dos legislaturas y sometida a referendo, una de las vías que establece la ley vigente para dicho cambio.

Luego de ser diputado en dos periodos consecutivos, 'Nito' fue ministro entre 2004 y 2006 con el gobierno de su copartidario Torrijos. Al cargo de ministerio, renunció porque consideró que "Panamá no debía aceptar el relajamiento de sus normas sanitarias que impusieron en las negociaciones del TLC los Estados Unidos" y anticipó que dejará en manos de la justicia una eventual investigación de la

gestión del presidente en salida, Juan Carlos Varela (2014-2019).



Ahora, la victoria de este exministro de Agricultura ha hecho regresar al poder Ejecutivo al histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD-socialdemócrata),

tras diez años en la oposición y con presencia en el Parlamento unicameral, que dominó con 26 de los 71 escaños durante el quinquenio que culminará el próximo

30 de junio con Varela como presidente.



Roux, quien fue canciller del ahora detenido Martinelli, había dicho horas antes que no reconocería ningún resultado en lo inmediato. "Nosotros hoy (este domingo) no vamos a aceptar ningún resultado", dijo Roux antes del anuncio del ente electoral. Tenemos "información de irregularidades", añadió.



Sin embargo, el propio Martinelli felicitó en la madrugada a Cortizo. "Quiero felicitar a Nito y al PRD (Partido Revolucionario Democrático) por su victoria extraoficial. Tienen una gran responsabilidad de volver a unir a los panameños y sacarnos del hueco que nos metió Varela", escribió Martinelli en Twitter.

Quiero felicitar a Nito y al PRD por su victoria extraoficial. Tienen una gran responsabilidad de volver a unir a los panameños y sacarnos del hueco que nos metió Varela. Que Dios nos bendiga a Todos! — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) 6 de mayo de 2019

Tras los resultados, queda la incertidumbre cuál será la posición de Cortizo frente a la crisis en Venezuela y su participación en el Grupo de Lima, pues durante campaña no fue mucho lo que este tema llenó la agenda de los candidatos. Según información que circula por Twitter, el nuevo presidente de Panamá aseguró -de manera no oficial- que revisará la actuación de su país en el Grupo de Lima, así como el reconocimiento al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.



Según esa información, dijo que le "duele" Venezuela y que ningún venezolano se merece más derramamiento de sangre. ¿Un respiro para Maduro? Solo el tiempo lo dirá.



