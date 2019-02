'Me tiró y me empezó a toquetear': denunciante del Nobel Óscar Arias

Dos nuevas denuncias por acoso sexual contra Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y Nobel de Paz en 1987, salieron a la luz este miércoles, un día después de que se conociera la demanda que instauró la médica y activista Alexandra Arce von Herold, quien habría sufrido acoso por parte de Arias en diciembre de 2014.



Aunque el dos veces presidente de Costa Rica rechazó la acusación en un comunicado, la periodista Nono Antillón y la activista Emma Daly decidieron hacer públicos sus testimonios sobre el acoso que habrían sufrido por parte de Arias hace varios años.



Estas fueron sus denuncias:

'Me cogió por los hombros, me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear'

La periodista Nono Antillón, quien hizo carrera en televisión y hoy tiene 60 años, leyó la noticia de la médica que denunció al expresidente Óscar Arias Sánchez por violación y decidió contar lo que le pasó, hace 35 años, cuando laboraba con él.



Ella tenía 25 años y era la asesora en comunicación del entonces precandidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN), con miras a los comicios de 1986, donde triunfó.



"Fue en la Casa de la Victoria (el llamado Balcón Verde, sede del Partido Liberación Nacional en Sabana oeste). Yo era su asesora. Entonces coordinaba la comunicación, las relaciones con la prensa. Me reunía con él todos los días en su oficina.



“Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene que estaba erecto. Yo lo empujé y me puse de pie y él se me lanzó. Me cogió por los hombros, me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear. Con el ruido, comenzaron a tocar la puerta. De ahí en adelante no volví a aceptar estar sola con él cuando me citaba a solas.

"Después lo intentó en el restaurante Ana, en paseo Colón. Yo le andaba huyendo. Estábamos en una reunión y me cogía la parte de atrás del brasier”, contó la noche de este martes al diario La Nación, de Costa Rica.



Antillón solo estuvo tres meses con el movimiento de Arias y volvió a su trabajo regular como reportera en el entonces noticiero Notiseis, de canal 6, donde había pedido una licencia para realizar ese trabajo en política electoral.



“Él me dijo que ya era candidato, qué cómo me iba a ir cuando ya venía lo bueno. ‘Con usted nunca más en la vida’, le dije'”, contó la periodista, que antes de hablar con La Nación expuso el caso en una página de Facebook.

‘Estoy dispuesta a colaborar’

Emma Daly no conoce a la doctora y activista que denunció al expresidente Óscar Arias, pero está dispuesta a colaborar en una investigación en contra del exmandatario.



“Si hay una investigación y si me vienen a hacerme preguntas, estoy dispuesta a colaborar con ellos, a responder”, aseguró Daly, quien es la tercera voz que ha denunciado presuntos abusos sexuales por parte del premio Nobel de la Paz.



Desde su oficina en Nueva York, donde labora como encargada de comunicaciones de Human Rights Watch, organización dedicada a velar por los derechos humanos, Daly narró su historia a La Nación, la cual fue revelada por el diario estadounidense The Washington Post este martes.



“Para mí se trató de esa ocasión y tengo que decirte que no tengo claro si eso pasó durante el día de las elecciones en Nicaragua de 1990 o en la inauguración de Violeta Chamorro”, dijo la comunicadora, quien en aquella época laboraba para The Tico Times y daba seguimiento a la labor de Arias como presidente y promotor del plan de paz para Centroamérica.



“Lo que tengo muy claro en mi memoria es que éramos muchos periodistas en el Hotel Real Intercontinental de Managua, porque era el sitio de reunión. Había muchísima gente por los acontecimientos y en eso veo al presidente Arias y lo conozco porque había pasado más de un año cubriendo su administración y el plan de paz”.



"Él me reconoció y le veo y le digo ‘don Óscar, por favor’. Y le hice una pregunta, no recuerdo cuál y, en vez de responderme, me mira y con la mano me toca como debajo del cuello y tira su mano por mi cuerpo entre mis senos y me dice ‘oye, pues no llevas sostén’ o algo así. Y me quedé tan sorprendida que lo único que le respondí fue ‘pero sí lo llevo’.

"Otra periodista que estuvo a mi lado me dijo ‘uy, pues vi lo que hizo y si quieres te apoyo, si quieres denunciarle’, y en el momento, no sé, le dije ‘no pasó nada’.



"Y entonces, aunque me sentí en el momento humillada y sin poder, porque estoy en una situación profesional con él y le hago una pregunta, y en vez de responderme me toca así y se burla de mí, me sentí enojada después porque, en el momento, me quedé como congelada.

"Hoy es diferente para algunas mujeres y para mí que tengo el poder y el privilegio de contar mi historia sin temor y que mis hijos vean de forma distinta, que si alguien te abusa así tienes que denunciarlo.



"Hay muchas mujeres que sufren ese acoso y no están en una posición de poder hablar".

LA NACIÓN (COSTA RICA) / GDA