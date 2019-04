Esta es la carta que les dejó a sus hijos el expresidente Alan García

El expresidente peruano Alan García dejó una carta antes de tomar la decisión de acabar con su vida, según reveló su hija Luciana García Nores durante el velatorio llevado a cabo en la Casa del Pueblo.

Como se recuerda, García Pérez se suicidó mediante un disparo en la cabeza el miércoles cuando tomó conocimiento de que iba a ser detenido preliminarmente en el marco de la investigación que se le seguía por presuntos actos de corrupción en su segundo gobierno, a raíz del Caso Odebrecht.

Esta es la carta leída por Luciana García Nores

“Cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en dos ocasiones e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de ese movimiento.



Por eso y por los contratiempos del poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de treinta años. Pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones.



En estos tiempos de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar, vejar y no para encontrar verdades.

Por muchos años me situé por sobre los insultos, me defendí y el homenaje mis enemigos era argumentar que Alan García era suficientemente inteligente como para que ellos no pudieran probar sus calumnias.



No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. Nunca podrá haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y de peruano. Por eso repetí: otros se venden, yo no.

Cumplido mi deber en mi política y en las obras hechas en favor de pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos.



Por eso, les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones; a mis compañeros, una señal de orgullo. Y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuse.



Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes”.



