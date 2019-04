El inspirador mensaje del colombiano que está enfermó en Australia

Con una inquebrantable sonrisa en el rostro y la fuerza que solo una persona aferrada a la vida puede tener, Julián Andrés Sáenz Velásco, un joven colombiano que viajó a Australia en septiembre de 2018 y adquirió una enfermedad desconocida, grabó un video en el que transmite un conmovedor y poderoso mensaje. El video fue compartido por un familiar en Facebook.



"Quiero aprovechar este video para darle las gracias a cada persona que se ha tomado el tiempo para estar pendiente de mi madre y de mí, para ayudarnos", empieza el joven.

Habla joven que contrajo enfermedad desconocida en Australia Julián Andrés Sáenz, de 26 años, estaba estudiando inglés en Melbourne cuando empezó su calvario.

"Sin embargo, quiero que este video sea para darle las gracias a Dios porque hoy estoy vivo. Porque a través de lo que estoy viviendo he aprendido muchas cosas. Muchos dirán: '¡Ese muchacho está loco!' Pero yo creo que si no estuviera en estas condiciones no hubiera aprendido tanto", continúa.



Según el joven, las fuerzas y la sonrisa que lo acompañan día a día son gracias a Dios y le dan la confianza de que en unos días no estará más conectado a una sonda, sino "disfrutando de las cosas grandiosas que hay afuera".



La última actualización sobre la salud de Julián a la que EL TIEMPO tuvo acceso, gracias a las personas que voluntariamente están ayudando a la familia en Australia, es que los médicos ya le han dicho que su condición es irreversible y que nada más hay que hacer por él.

Julián Andrés Sáenz Velasco es oriundo de Villavicencio. Foto: Archivo particular

Rosemary Watson, una de esas voluntarios, le dijo a EL TIEMPO que los especialistas "solo esperan al momento oportuno para darle de alta a Julián y que pueda regresar a Colombia".



Sin embargo, la familia sigue luchando por obtener los recursos para continuar con sus cuidados y su sostenimiento en Australia, pues su madre, Concepción Velasco, no tiene la forma de pagar todos los gastos que implican la salud de Julián.



Por otro lado, la aseguradora con la que Julián obtuvo una póliza antes de salir de Colombia, nuevamente ha dicho que definitivamente no van a cubrir los gastos del caso.



"Esto nos ha quebrado el corazón a todos, menos a él. Julian continúa con su fe inquebrantable, consciente de que solo un milagro de Dios podrá salvarlo y él dice que así será!", finaliza Watson.

Julián Saénz junto a su madre Concepción Velasco, en el hospital Austin de Melbourne. Foto: Rosemary Watson

¿Cómo ayudar a Julián?

Una campaña en la plataforma Gofundme se activó recientemente para quienes quieren apoyar económicamente a la familia de Julián. Compartimos aquí el enlace: https://www.gofundme.com/dona-a-julian



Además, también está el número de cuenta de la madre de Julián para quienes quieran apoyar económicamente a la familia desde Colombia:



Banco: Bancolombia

A nombre de: Concepción Velasco

Cuenta de Ahorros número: 36488561388



Además, para quienes vivan en Australia y puedan ayudar, esta es la cuenta de Julián en ese país:



Banco: ANZ Bank

Nombre: Julian Saenz

BSB: 013 006

Cuenta: : 311825122



María del Mar Quintana Cataño

Redacción APP