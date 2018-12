¿Cómo están los millennials colombianos en habilidades cognitivas?

Según un estudio realizado con millennials de 9 países de Latinoamérica y el Caribe, los colombianos son los que mejores habilidades tienen en la región.



Los resultados del informe ‘Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?’ indican que en el país 90 de cada 100 jóvenes manejan muy bien las nuevas tecnologías y 72 de cada 100 pueden hacer cálculos matemáticos sin problema.

En ambos ítems Colombia lidera y queda bien parado, no obstante, a manera general, los resultados arrojan un rezago en habilidades cognitivas.



“Alrededor de un 40% de los encuestados en la región no es capaz de realizar correctamente cálculos matemáticos muy sencillos, útiles para la vida diaria como repartir un monto de dinero en partes iguales”, aseguró el centro de estudios Espacio Público, que realizó el informe.



El atraso generalizado se siente, sobre todo, en el manejo del inglés. En este punto, los millennials de El Salvador son los que mejor se desempeñan, con un porcentaje del 27%. Colombia y Chile son segundos, con un 26% de los jóvenes.



“Los jóvenes de la región carecen de algunas habilidades técnicas esenciales. Por ejemplo, menos de la cuarta parte declara hablar inglés con fluidez. Si no se corrigen, serán una limitante para alcanzar un buen desempeño en el mercado laboral”, reconoció Espacio Público.

Fortalecer las habilidades técnicas y cognitivas será vital para los millennials. Foto: EFE

¿Hay cómo solucionarlo?

Aunque hay que fortalecer en toda la región las habilidades cognitivas y técnicas, la investigación arrojó que el optimismo, la autoestima (la percepción que las personas tienen de sí mismas) y la autoeficacia (la capacidad para organizarse de modo de cumplir las propias metas) de los millennials son alentadoras.



En Colombia, puntualmente, los jóvenes tienen la autoestima y la autoeficacia más alta de la región. Además, el 90% de ellos cree que van a llegar hasta la educación superior.



Las expectativas son altas en ese ítem en el resto de países. Solo los millennials de Brasil tienen un porcentaje de convencimiento menor al 80% (77%).



En cuanto a las expectativas de cumplimiento de las aspiraciones, un 94% de los colombianos piensa que alcanzará el nivel educativo deseado y el 89% cree que tendrá el trabajo deseado.



En esa misma línea están los otros territorios participantes en la encuesta. Solo en Haití y El Salvador las expectativas de los jóvenes no superan el 80%.



"Este informe debería ser clave para el desarrollo de políticas públicas en América Latina, debería ayudar a instalar el diálogo", dijo Mauricio Duce, presidente ejecutivo de Espacio Público, con sede en Santiago (Chile).

Los millennials colombianos, y los de la región, son optimistas con relación al futuro. Foto: 123rf

El informe

La investigación ‘Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?’ fue impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ella se encuestó a 15.000 jóvenes de entre 15 y 24 años de Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Haití, México, Paraguay, Perú y Uruguay.



ELTIEMPO.COM - APP