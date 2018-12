Guatemala ratifica expulsión de investigadores anticorrupción

El vicepresidente guatemalteco, Jafeth Cabrera, defendió este martes la decisión del Gobierno de no renovar la visa y solicitar los carnés a 11 funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Tenemos la potestad jurídica para hacer esas cosas”, declaró Cabrera a los periodistas en el Palacio Nacional de la Cultura, donde lideró una reunión sobre seguridad.



El vicepresidente dijo que la decisión ya fue tomada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), que dio un plazo de 72 horas a los 11 funcionarios para que abandonen el país.



Añadió que si se cumple ese plazo y los investigadores no salen de Guatemala, el “Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá que ver lo que hace”.



Cabrera aseguró que con la decisión de no renovar las visas “no se está interfiriendo en las investigaciones”.



“Acaso solo los colombianos pueden hacer las investigaciones”, preguntó, y enseguida resaltó: “Aquí tenemos buenos investigadores”.

El dignatario manifestó que las Naciones Unidas lleva más de 15 meses de no responder por el tema de la Cicig, cuyo mandato no fue renovado por el presidente Jimmy Morales y vence en septiembre de 2019.



Además, el mandatario prohibió en septiembre pasado el ingreso al país del comisionado de ese organismo, el colombiano Iván Velásquez, por considerarlo como una amenaza para la seguridad.



Según Velásquez, la decisión de no renovar las visas está basada en información “absolutamente falsa”, pues sus investigadores “carecen de antecedentes penales”.

La “única razón expresada tanto por el presidente Morales como por la canciller Sandra Jovel” ha sido señalar de “terroristas a esos funcionarios con investigaciones pendientes en sus países de origen”, lo cual es “falso”, reiteró, e invitó al Gobierno a que dé a conocer información que sustente su hipótesis.



Velásquez defendió que el convenio que creó la Comisión de la ONU establece que “es solamente el comisionado quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales”.



Para la Cicig, los funcionarios a quienes no se les renovó la visita tenían a su cargo casos de alto impacto relacionados con corrupción, entre ellos ‘La Línea’, por el que están en prisión y procesados el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.



EFE