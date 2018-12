Francia y China arman frente común contra cambio climático en G20

Como era de esperarse, la Cumbre del G20 en Argentina arrancó candente y con China y Estados Unidos en el centro de la discusión.

Pero no solo por la tensión acerca de la guerra comercial, sino también con rezago de lo no resuelto en el encuentro pasado: el Acuerdo de París sobre cambio climático, que divide las posiciones de las potencias, especialmente dada la mirada del presidente Donald Trump, quien recientemente dijo que no cree en el cambio climático.



Por eso este viernes, la alianza que hicieron China y Francia para defender el multilateralismo contra el cambio climático fue entendida como la primera fricción con Estados Unidos.



“La comunidad internacional decidió continuar con el multilateralismo para dar con una solución al cambio climático. China no va a cambiar sus decisiones en cambio climático”, señaló en rueda de prensa el canciller chino, Wang Yi, durante un encuentro con el ministro para Europa y Asuntos exteriores francés, Jean Yves Le Drian, y el secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.



Wang Yi agregó: “Vamos a seguir trabajando en la cooperación sur-sur para construir un mundo más ecológico”.



La alianza entre ambos países apunta a mostrar liderazgo de cara a la Cumbre del Clima, COP24, que comienza el 3 de diciembre, y señala la divergencia con la posición de Trump, quien desestimó el último reporte del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).



“Subrayamos un entendimiento compartido de los desafíos del cambio climático como se destacó en el último reporte del IPCC”, le respondieron en un comunicado conjunto estas tres instancias.



Pero ya en la mañana de este viernes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, había enviado dardos contra China. “Hoy (jueves), antes del comienzo de la Cumbre del G20, el presidente Trump desayunó con (Mauricio) Macri. Los dos líderes reiteraron su compromiso compartido de enfrentar los desafíos como Venezuela y la actividad económica predadora de China”, dijo.

El adjetivo obligó al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Faurie, a bajar el tono de esas palabras y a señalar que esa calificación corre por cuenta del comunicado de Estados Unidos.

Putin y Bin Salmán, amigos

La otra tensión de la cumbre corría por cuenta de la presencia del príncipe de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, y las denuncias en su contra por crímenes de guerra en Yemen y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul.



Sin embargo, de todos los líderes del mundo reunidos en Argentina fue al que se vio más sonriente, especialmente después de saludarse afectuosamente con el presidente ruso, Vladimir Putin.



Sin embargo, su presencia no dejó de ser incómoda para algunos, e incluso la primera ministra británica, Theresa May, dijo que se reunirá con el príncipe saudí y hablará de forma “fuerte” sobre “el terrible asesinato de Jamal Khashoggi”.



“Hablaré fuertemente sobre dos temas que me preocupan. Primero, el terrible asesinato de Jamal Khashoggi y la importancia de una investigación completa, transparente y creíble. Pero también sobre la situación humanitaria en Yemen”, dijo a medios británicos.

Activistas protestan contra la Cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, en la que diferencias entre algunos países hacen peligrar un consenso de la agenda oficial. Foto: AFP

El otro conflicto que involucra a Putin, quien carga con un creciente conflicto en el mar de Azov, en la península de Crimea, también tuvo posiciones, esta vez de la Unión Europea.



“La escalada en el mar de Azov es algo que nos preocupa seriamente porque Rusia ha usado sus buques contra Ucrania y eso es inaceptable. Europa está unida y apoyando la soberanía de Ucrania. La UE va a incrementar sanciones contra Rusia en diciembre”, anunció Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo.



En su réplica, Vladimir Putin denunció como una “práctica viciosa” el uso de “sanciones unilaterales” y el proteccionismo comercial. “No se puede dejar de ver que una competencia deshonesta reemplaza cada vez más frecuentemente un diálogo honesto, basado en el principio de igualdad entre los Estados. Se extiende una práctica viciosa de recurrir a las sanciones unilaterales ilegales y a medidas proteccionistas”, dijo Putin, y enfatizó en que esto “causa un grave efecto negativo en el espíritu de cooperación internacional”.

Se firmó el T-Mec

Más allá de frases y chispas entre mandatarios, ayer se firmó el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, T-Mec, con la presencia del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Este fue su último acto internacional debido a que este sábado le entrega el mandato a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador.



“Lo felicito por terminar su mandato con este hito”, le dijo Trump al mexicano. La firma se hizo a puerta cerrada en el hotel donde se hospeda Trump, con acceso solo para la prensa que viaja con las delegaciones de estos países, antes del comienzo oficial de la Cumbre.

El encuentro comenzó oficialmente al mediodía, cuando los presidentes se hicieron la “foto de familia” en la que llamó la atención la presencia de solo dos mujeres y la ausencia de Angela Merkel, que no había llegado a Buenos Aires por un problema técnico en el avión. Merkel tuvo que hacer el viaje en una aerolínea comercial arribó en la noche del viernes a Buenos Aires.



En la tarde también se presentaron protestas en las calles de Buenos Aires en el marco de la marcha de la Cumbre de los Pueblos, pero al cierre de esta edición no se registraban disturbios. Sin embargo, fueron detenidos tres manifestantes.



Este sábado, a las 10 de la mañana, se hará la sesión plenaria de los mandatarios y se sabrá si la Cumbre del G20 llegó a algún consenso más allá de las tensiones geopolíticas de sus miembros.



Pero será la cena de este sábado en la noche, entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, lo que definirá una de las grandes preguntas de la Cumbre: ¿cómo estas potencias gestionarán la guerra comercial que enfrentan?



CATALINA OQUENDO B.

Para EL TIEMPO

Buenos Aires

Twitter @cataoquendo