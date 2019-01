Filtración de audio sobre crimen de periodistas aviva polémica

La filtración de un audio con declaraciones del presiente ecuatoriano, Lenín Moreno, sobre el asesinato en Colombia de un equipo de prensa del diario El Comercio, en abril del año pasado, ha avivado la polémica por las implicaciones políticas y mediáticas del caso.

Moreno, en una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) celebrada este jueves, afirmó que pedirá que se desclasifique el texto completo del audio filtrado, que corresponde a una intervención suya en una cita similar del organismo en abril del año pasado.



Dijo que esa filtración a un medio digital era una información descontextualizada y calificó como una "absoluta mentira" que él dijera que no se debió haber hecho nada para liberar al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paúl Rivas y al conductor Efraín Segarra, los miembros del equipo de prensa de El Comercio asesinados por un grupo ilegal armado colombiano.

El Presidente de Ecuador hizo un llamamiento a la prensa nacional para que sea "corresponsable" con la información que dirige a la ciudadanía.

En el audio, Moreno aseguró sentir "muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación", pero opinó: "Creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado". "Creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un Gobierno y de un Estado va bastante más allá de la vida de una o de unas pocas o de algunas personas. Con todo respeto para la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá de eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones", añadió.



Esta declaración avivó la polémica sobre este caso, ya calentada por la serie de críticas sobre el proceso de investigación del secuestro y posterior asesinato del equipo de prensa de El Comercio.



Ortega, Rivas y Segarra desaparecieron el pasado 26 de marzo en un sector de la frontera entre Ecuador y Colombia, cuando investigaban la situación de violencia en la zona.



El 13 de abril las autoridades ecuatorianas confirmaron el asesinato del equipo y lo atribuyeron al grupo liderado por Walter Patricio Arizala, alias "Guacho", disidente de la guerrilla de las FARC, abatido por fuerzas militares colombianas el pasado 22 de diciembre.

Los familiares de las víctimas han reclamado que las investigaciones del caso se profundicen y en reiteradas ocasiones han exigido que se desclasifique la información reservada para poder esclarecer la verdad de los hechos.

Según los familiares, el audio filtrado es sólo una pieza de una serie de informaciones que reclaman para avanzar en las investigaciones.

Para Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista asesinado, detrás de la polémica levantada por la filtración del audio del presidente Moreno hay, sobre todo, una actitud del régimen. Ello, pese a que el propio mandatario, el 13 de abril del año pasado, y en otras ocasiones, ofreció liberar toda la información del caso.



"Hasta ahora no se ha concretado" y eso levanta sospechas de lo que puede haber detrás, señaló a Efe Ricardo Rivas, quien dijo estar preparado para una pelea de largo aliento para esclarecer la verdad sobre la muerte de su hermano y del equipo de prensa. Todavía no se entiende, recalcó, el por qué "se mintió a las familias, al pueblo ecuatoriano y a la región entera" sobre las supuestas negociaciones para liberar a los miembros del equipo de prensa cuando aún estaban en cautiverio. También sorprende que el Gobierno siga con la misma retórica de que la dignidad del Estado está sobre las víctimas, un criterio que podría quedar en entredicho si los muertos "fueran familiares de las autoridades", agregó molesto.



"Basta de mentiras, basta de engaños", reclamó al comentar que el presidente Moreno ha tenido la oportunidad de demostrar en la práctica su política de transparencia y "no lo ha hecho".



