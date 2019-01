Cerca de 20 muertos y más de 50 heridos deja explosión en México

Decenas de heridos y al menos 20 muertos dejó como saldo la explosión en un ducto de la petrolera estatal mexicana Pemex en la comunidad de San Primitivo en el municipio de Tlahuelilpan Hidalgo, donde se encontraban habitantes de la zona con garrafones para llevarse el combustible.

Una fuga se registró alrededor de las cinco de la tarde, la cual fue aprovechada por cientos de pobladores de los municipios aledaños, se calcula que había alrededor de mil personas que habían acudido a llevarse la gasolina que se había acumulado en las zanjas.



Al estallar, el combustible creó una especie de barrera de fuego donde se encontraba la mayor cantidad de personas. Es en este punto, donde las autoridades creen que puede haber más personas fallecidas ya que era el sitio donde había más combustible.



El alcalde del municipio, Juan Pedro Cruz, dijo a medios que la fuga del ducto se reportó a las 17.00 hora local (23.00 GMT), cuando al lugar llegaron elementos del Ejército mexicano, quienes acordonaron la zona pero no pudieron controlar a unas 200 personas que rompieron el cerco y tomaron el combustible. Dijo que los agentes pidieron a los pobladores abandonar la zona pero éstos no hicieron caso y aconteció la tragedia.



"Lamento mucho la grave situación que se padece en Tlahuelilpan por la explosión de un ducto. Estoy en Aguascalientes y, desde que el director de Pemex y el secretario de la Defensa me informaron, di instrucciones para que se controle el fuego y se atienda a las víctimas", escribió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en un mensaje de Twitter.



Se implementó el Plan DNIII, y los heridos fueron trasladada a los hospitales y clínicas particulares.



El accidente ocurrió en un momento en la que varios estados mexicanos continúan con problemas de desabastecimiento de combustibles dos semanas después del inicio de la crisis debido al persistente sabotaje de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que impide un restablecimiento total del suministro y que llevó al Ejecutivo a reforzar la seguridad en la zona.



EL UNIVERSAL (MÉXICO) / GDA - REUTERS - EFE