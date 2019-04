Escándalos que hicieron que Bolsonaro despidiera a ministro colombiano

El filósofo y profesor colombiano Ricardo Vélez Rodríguez, de 75 años, quien estaba al frente de la cartera de Educación en Brasil, no alcanzó a cumplir los 100 días en el gobierno de Jair Bolsonaro, quien “le dio la baja” este lunes, después de una serie de polémicas por su gestión en el ministerio.

Vélez, nacionalizado brasileño y cuya gestión se vio envuelta en múltiples polémicas que provocaron la renuncia de tres viceministros, dando pie a disputas internas en la cartera de Educación, fue retirado del cargo por el mandatario ultraderechista, quien había anunciado desde la semana pasada que la situación del ministro quedaría definida este lunes.



Desde que asumió las riendas del ministerio de Educación, en enero pasado, las disputas dentro de esa cartera causaron la destitución de alrededor de una docena de funcionarios de alto nivel y la parálisis del ministerio, que cuenta con uno de los mayores presupuestos dentro del Ejecutivo.

A pesar del anuncio con el que el viernes el presidente Bolsonaro dejó entrever el retiro del ministro, Vélez, bogotano, de pensamiento radical y quien no da su brazo a torcer fácilmente, aseguró que no iba a entregar el cargo.



Además de las polémicas por la gestión interna del funcionario, sus declaraciones también causaron revuelo en Brasil. La más reciente se dio por una mención que hizo del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, uno de los personajes más sanguinarios de su país, a quien puso como ejemplo de conducta para que los jóvenes no consumieran drogas en la escuela.



“Pablo Escobar había reservado campos de fútbol para los jóvenes y una pequeña biblioteca. De esa forma, los jóvenes no consumían cocaína porque este producto estaba orientado a la exportación”, sostuvo el ministro en una intervención durante una audiencia pública en la Cámara de Diputados.



Asimismo, Vélez dijo que los militares que gobernaron Brasil de 1964 a 1985 no dieron un golpe de Estado ni instauraron una dictadura, sino un “régimen democrático de fuerza” y que pretendía introducir “cambios progresivos” en los manuales para “rescatar una versión de la historia más amplia”.



El ministro también tuvo que dar marcha atrás cuando pidió en febrero que en las escuelas públicas se filmase a los niños cantando el himno nacional y reverenciando la bandera brasileña. Y debió disculparse por afirmar que los brasileños, cuando viajan al exterior, se comportan como “caníbales” robando objetos en aviones y hoteles.



El académico colombiano, que fijó su residencia en Brasil en 1979 y años después obtuvo la nacionalización, entró a formar parte del gabinete ministerial de Bolsonaro por recomendación del gurú ultraconservador Olavo de Carvalho, uno de los mentores del jefe de Estado.

Pablo Escobar había reservado campos de fútbol para los jóvenes y una pequeña biblioteca. De esa forma, los jóvenes no consumían cocaína porque este producto estaba orientado a la exportación. FACEBOOK

TWITTER

Vélez Rodríguez se graduó en filosofía en la Universidad Javeriana en 1963, hizo una maestría en Pensamiento Brasileño en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, un doctorado en Pensamiento Luso-Brasileño en la Universidad Gama Filho y luego realizó investigaciones en el Centro Raymond Aron, en París.



Antes de llegar al gobierno de Bolsonaro, el colombiano se desempeñaba como profesor emérito de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de Brasil.



EFE Y AFP