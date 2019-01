El Papa pidió en Panamá que política sea ‘antónimo de corrupción’

Excepto en los barcos que día y noche cruzan el canal, por todas partes en Panamá se vio estos días el logotipo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el encuentro de jóvenes católicos que clausura este domingo el papa Francisco tras cinco días de visita al país.Pero la cita multitudinaria, en la que participan 110.000 personas de más de 150 naciones, fue más que una oportunidad para que Panamá trate de relanzar su imagen internacional.

Si bien el objetivo principal era propiciar una reunión con jóvenes de cinco continentes, a quienes llamó a escuchar a los viejos y ser “agentes de cambio” en el mundo, fue también un foro para que el pontífice enviara muy precisos mensajes sobre los temas sociales de nuestros días, de la migración a la corrupción e incluso el “pecado” del abuso sexual que, dijo, tiene “herida” a la Iglesia.

Este último llamado llega cuando el Vaticano se prepara para recibir una reunión de obispos que tratará el tema de los abusos sexuales, que ha erosionado la credibilidad de la milenaria institución.



El Papa usó la recta final de la JMJ para salir en defensa de los migrantes ante los brotes de xenofobia y criticó que sean vistos como “mal social”. También reprochó los “muros invisibles” que dividen a la sociedad entre “buenos y malos”. Por eso, pidió “acoger, proteger e integrar” a las personas que son forzadas a huir por la violencia.



Además, criticó a quienes se permiten vivir en la indiferencia y en el conformismo que, dijo, se ha convertido “en la droga más consumida de nuestro tiempo”.

El papa Francisco se encuentra en Panamá para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Foto: Bienvenido Velasco / EFE

En su discurso a las autoridades panameñas, el Papa trató temas que también estuvieron presentes en sus visitas a otras naciones latinoamericanas, como la que realizó a Colombia en 2017.



Se refirió a la violencia y la corrupción, dos de los problemas más graves de la región, y lanzó un mensaje a las élites políticas y económicas del pequeño país centroamericano. Los invitó a comportarse con una mayor “cultura de la transparencia”. Es un tema particularmente sensible para Panamá, que durante décadas vio prosperar su economía bajo la reputación de ser un paraíso fiscal.



“La JMJ lavará un poco la cara de los panameños”, confesó en el diario 'La Estrella' José Domingo Ulloa, arzobispo de Ciudad de Panamá, que consideró que “no hay derecho” de que su nación sea conocida en el extranjero principalmente por “la corrupción”.

El Papa Francisco saluda a los fieles al desembarcar en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en la ciudad de Panamá. Foto: AFP

El Papa dijo que quien ejerce un liderazgo en la vida pública está llamado a exhibir un comportamiento con “honestidad y justicia” y “antónimo de cualquier forma de corrupción”. Sus palabras fueron aplaudidas por el presidente panameño, Juan Carlos Varela, que, sin embargo, no está libre de pecado. Su impopular gobierno se ha visto salpicado por escándalos de corrupción.



La estancia del sumo pontífice en Panamá estuvo marcada por la nueva fase en que entró la crisis política en Venezuela tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado.



En una escueta nota, la Santa Sede no respaldó explícitamente al opositor, pero abogó por “apoyar todos los esfuerzos que permitan ahorrar ulterior sufrimiento a la población”.



El cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, presente en la JMJ, manifestó a EL TIEMPO su deseo de que el “confuso” escenario político venezolano derive en el fin de un régimen “para el que lo único importante es el poder, y no la gente”.

“Las últimas manifestaciones muestran que hay una gran hambre de libertad, de poder vivir serenamente”, dijo el religioso.



Porras consideró que el gobierno de Nicolás Maduro “no da más de sí” porque su “fanatismo ideológico” le impide ver otra cosa que no sea “su único Dios, el poder”. Manifestó su deseo de que no estalle una guerra civil ni se produzca una intervención militar extranjera.



El papa Francisco terminará su vigésimo sexto viaje al extranjero desde que fue elegido papa en 2013, con la misa de cierre de la JMJ en el Metro Park, rebautizado como Campo San Juan Pablo II, por el Papa que lo visitó en 1983, como parte de una gira por América Central. Está previsto que el presidente Iván Duque acuda a esa eucaristía. Si la JMJ marcará un punto de inflexión en la reputación internacional de Panamá o no, queda por verse.

​

DARÍO MENOR TORRES

Para EL TIEMPO

PANAMÁ