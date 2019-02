Denuncian a expresidente y Nobel de Paz costarricense por acoso sexual

El expresidente costarricense y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, fue denunciado ante los tribunales de justicia por acoso sexual a una médica y activista antinuclear, informaron este martes medios locales.

El dos veces presidente de Costa Rica (1986-1990, 2006-2010), de 78 años, rechazó en un comunicado la acusación y aseguró que se defenderá en los tribunales. La acusación presentada este lunes fue dada a conocer por el Semanario Universidad, que detalla que la médica y activista Alexandra Arce von Herold, habría sufrido el acoso en diciembre de 2014, durante una visita a la casa de Arias en San José.



La mujer también envió la demanda al diario estadounidense The New York Times, que lo publicó extensamente en su sitio de internet. "Abrí el folder, le expliqué, y ya cuando terminamos yo me levanté dándole la espalda. Entonces él me agarró por detrás y me tocó los senos", narró la médica al semanario Universidad.

La víctima era dirigente de la filial costarricense de una ONG internacional para la abolición de las armas nucleares y había visitado a Arias para pedir respaldo para su campaña. Narró que el episodio causó graves trastornos en su vida y la obligó a alejarse de la dirección de la ONG que había fundado en Costa Rica.



"Con respecto a las informaciones publicadas el día de hoy (martes), debo decir que rechazo categóricamente las acusaciones que se me hacen. Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer, menos aún tratándose de su libertad de relacionarse con otra persona", dice un comunicado divulgado por el abogado de

Arias, Rodolfo Brenes.



"En mi vida pública he impulsado la igualdad de género", agrega el texto, en el que Arias asegura también que se defenderá de la denuncia en los tribunales.

La denuncia se produce en momentos que Arias enfrenta cargos en la justicia por prevaricato por autorizar en 2008 un proyecto minero, posteriormente anulado por la justicia, supuestamente con base en información falsa. El expresidente encabeza una fundación por la paz y el desarme que lleva su nombre y es una de las figuras más influyentes en la vida política costarricense.



AFP