Cuba rechaza endurecimiento del embargo estadounidense

El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó este jueves el endurecimiento del embargo –bloqueo le llaman en Cuba- estadounidense al ampliar con cinco nuevas empresas la lista de unas doscientas entidades cubanas sancionadas por el Departamento de Estado, quien según denunció el ministro también “se afana en decenas de capitales de todo el mundo en movilizar esfuerzos para agredir económicamente a Cuba” y castigarla por su supuesta influencia en Venezuela.

“Cuba rechaza las medidas anunciadas el 17 de abril y reitera que el gobierno de EE. UU. a falta de argumentos o razón, acude a mentiras para intentar presentar estas acciones, ahora de manera más desvergonzada”, enfatizó el ministro.



El titular de la política exterior del gobierno de Miguel Díaz-Canel conminó a las autoridades estadounidenses a presentar pruebas de sus acusaciones de que Cuba tiene “20.000 matones” de los servicios de inteligencia isleños realizando ejercicios militares en Venezuela.



“Es una vulgar calumnia que otra vez desmiento”, reiteró.

Rodríguez invocó a la comunidad internacional a “detener la insensatez y la irresponsabilidad de estas medidas y a actuar antes de que sea demasiado tarde” y afirmó que “los cubanos confiamos en la fuerza de la verdad, del derecho y de la justicia”.

El alto funcionario isleño declaró que con esa actuación el gobierno de Donald Trump “ignora la opinión de sus ciudadanos de diversos sectores interesados en la continuidad de las buenas relaciones entre ambas naciones” y anticipó que su país sigue dispuesto a continuar la colaboración y el dialogo sobre la base del respeto a la soberanía y la igualdad.



“EE. UU. acusa a Cuba de violar los DD.HH., de atacar a sus diplomáticos, de constituir una amenaza para su país y de responder a intereses de otros gobiernos” pero que la administración cubana “reciproca el apoyo mayoritario de la comunidad internacional a través de la colaboración médica, de su amplia presencia diplomática en el mundo y siendo huésped de un significativo número de embajadas.



Reiteró que “la calumnia que más indigna es la que señala que los médicos cubanos van de puerta en puerta repartiendo medicinas y advirtiendo a los residentes venezolanos que si no votan por el gobierno, le serán negados los servicios médicos”.



Agregó que el asesor de seguridad nacional de EE. UU. John Bolton “mintió sobre el papel de los médicos cubanos en Venezuela al decir que intercambiaban medicinas por votos a favor de Nicolás Maduro”.



Ratificó que Cuba no posee tropas ni fuerzas militares en la República bolivariana de Venezuela y que Bolton es un mentiroso patológico, que los cubanos y cubanas desplazados en Venezuela son profesionales de la salud, la educación y el deporte.

“Las nuevas medidas no sólo lastiman intereses del pueblo cubano, sino lesionan la libertad y el derecho de ciudadanos de EE. UU. de enviar remesas a sus familiares y amigos en Cuba”, dijo Bruno Rodríguez.



Agregó que con ellas “castigan a las familias cubanas, a todas sin excepción, y castigan a las familias de residentes en ese país (...) las familias cubanas no deberían ser rehenes de la política interna de EE. UU”.



Puntualizó que las restricciones dañan también a los cuentapropistas, señaló que la eliminación de los servicios consulares en La Habana que obligan a viajar los cubanos a viajar a terceros países para obtener visas, y el no cumplimiento de la expedición de las 20.000 visas anuales pactadas en los acuerdos migratorios constituyen un “incentivo a la migración irregular, alienta el tráfico de personas y crea condiciones de riesgo para las vidas de quienes recurren a esas vías.

La Ley Helms-Burton fue aprobada en 1996 por Bill Clinton pero él y sus sucesores suspendieron la aplicación del Título III. Trump, ha escuchado a sus asesores más duros y levantó esa moratoria, por lo que, a partir del 2 de mayo, ciudadanos en

Estados Unidos podrán demandar a empresas cubanas y extranjeras que supuestamente se benefician de propiedades expropiadas en los primeros años de la revolución.



Según el canciller Rodríguez, el endurecimiento del embargo, provocará efectos financieros y daños económicos a entidades cubanas así como más dificultades y carencias para el pueblo. “La meta declarada es asfixiar nuestra economía con la finalidad de obtener concesiones políticas de nuestro gobierno”, dijo, pero pese a todo no “podrán mover un ápice nuestra firme decisión de resistencia”.



Milagros López de Guereño

Corresponsal de EL TIEMPO

La Habana