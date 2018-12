Congreso de EE. UU. cuestiona efectividad de erradicación en Colombia

Tras una extensa investigación de más de un año, la Contraloría del Congreso de Estados Unidos (GAO) acaba de publicar un nuevo reporte en el que se critica con severidad la estrategia antinarcóticos que este país ha venido respaldando en Colombia a lo largo de las últimos 18 años.



El informe, entre otras cosas, pone en entredicho la efectividad de la erradicación de cultivos ilícitos como instrumento para reducir la producción y oferta de coca a largo plazo y cuestiona la eficiencia de los programas de interdicción y desarrollo alternativo que se han venido desplegando durante este mismo período.

La GAO, que opera como el brazo investigativo del Capitolio, lanzó su pesquisa a solicitud de la Comisión Antinarcóticos del Senado.



Esta Comisión quería evaluar los resultados en el país tras más de 10.000 millones de dólares invertidos desde que se inició el Plan Colombia y si el gobierno de EE. UU. ha medido, como se lo exige la ley, el impacto de sus políticas.



El reporte concluye que si bien el departamento de Estado recopila datos sobre hectáreas destruidas y coca decomisada, no ha evaluado con consistencia los programas ni hecho un examen profundo para determinar qué funciona y qué se puede mejorar.



"Sin esas evaluaciones el gobierno carece de información clave para determinar cuál es la combinación más efectiva de actividades antinarcóticos", dice el reporte, que fue conocido por este diario.



Pero acto seguido sostiene que la revisión de las cifras recolectadas por diversas agencias de EE. UU. e investigaciones realizados por terceros les permite dar su opinión sobre la efectividad de los programas de erradicación, interdicción y desarrollo alternativo.



"La evidencia disponible indica, por ejemplo, que los esfuerzos de erradicación que apoya EE. UU. en Colombia puede no ser una aproximación efectiva a largo plazo para reducir la oferta de cocaína en parte por que los cultivadores han respondido a la erradicación moviendo los cultivos a parques nacionales y otras áreas que están por fuera de los límites de la erradicación", dice el informe.

Así mismo, sostiene que si bien los esfuerzos de interdicción han dado con el decomiso de cientos de toneladas de coca y el arresto de miles de traficantes, "la oferta de coca ha seguido creciendo e informes de terceros ofrecen conclusiones mixtas sobre sus resultados a largo plazo".



En cuento al desarrollo alternativo, la GAO afirma que la estrategia ha dado oportunidades legales a los cultivadores para que salgan del negocio pero que estos requieren una inversión significativa y a largo plazo que no siempre ha estado presente.

Erradicación debe ser indefinida

Para la investigación que arrancó en septiembre de 2017 y culminó este diciembre, la GAO entrevistó a decenas de funcionarios del departamento de estado y otras agencias.



En su mayoría estos le informaron que pese a las deficiencias en la erradicación, esta es vista casi como un mal necesario y componente crucial en la estrategia para controlar los cultivos.

Imagen de uno de los drones con los que se hace fumigación con glifosato a cultivos ilícitos en el Bajo Cauca antioqueño. Foto: Policía Antinarcóticos

Y anotan que los incrementos que se han registrado en los últimos cuatro años si están asociados a la decisión del gobierno anterior de suspender la fumigación aérea y de reducir la erradicación manual.



Así mismo, estos mencionaron que la destrucción forzosa de los cultivos no solo puede reducir el tamaño de las áreas sembradas sino que sirve como un elemento de disuasión para los cultivadores.



Los funcionarios también anotan que esta tiene efectos no relacionados con la producción que son beneficiosos, como la presencia del estado en zonas remotas y la presión a grupos como las Farc para negociarán la paz.



Otros estudios de la DEA revisados por la GAO sugieren que la erradicación reduce la productividad de las plantas de coca un 10 por ciento anual.



Pero frente a este punto la Contraloría dice que ni la DEA ni otros estudios han evaluado cómo la resiembra y el desplazamiento de los cultivos a otras zonas terminan impactando la efectividad de la erradicación forzosa.



Los mismos funcionarios reconocieron ante la GAO que la erradicación no puede ser usada de manera asilada para controlar los cultivos y debe estar acompañada de un robusto programa de interdicción y sustitución. Y, de paso, que se trata de un esfuerzo que para que funcione debe desplegarse de manera indefinida.



"Los funcionarios nos dijeron que usar la erradicación como una estrategia para controlar la oferta es como "cortar el prado", es decir que es un enfoque más a corto plazo. Y por lo tanto nos dicen que debe ser sostenida de manera indefinida", afirma la GAO.



El reporte de la Contraloría habla a su vez de la posible reanudación de la fumigación aérea y las conversación que se adelantan sobre este tema con el gobierno de Iván Duque. Sostiene que para el Departamento de Estado, está podría ser útil pero que su reactivación generará un alto costo económico.



Dicho todo lo anterior en favor de la erradicación, el reporte sostiene que los funcionarios y expertos entrevistados también identificaron una serie de factores que reducen la efectividad del método y cita al menos 7 reportes de terceros en los que se concluye que "la erradicación no afecta de manera sustantiva la oferta a largo plazo de cocaína y es potencialmente costosa".



Uno de los estudios citados por la GAO afirma que por cada kilo de coca que se logra eliminar de la cadena por vía de la erradicación se termina pagando casi 1 millón de dólares.



Entre los factores que mencionan, además del desplazamiento de los cultivos a zonas más remotos o vedados, subrayan que la fumigación ya estaba siendo cada vez menos efectiva cuando esta se suspendió en el 2015 dada la reducción del tamaño de las parcelas.



Según un cable del departamento de Estado que citan, el 70 por ciento del aumento reciente de los cultivos está sucediendo en parques nacionales, territorios indígenas o afro y zonas de frontera.



Otros factores que se le atraviesan a la erradicación son el uso de minas anti personales, la resiembra, los efectos adversos para el medio ambiente y la salud y los paros para bloquear el acceso a los cultivos.



De acuerdo con reportes de la DEA, a eso se suma que solo un 5 por ciento de los cultivadores parecen dispuestos a abandonar del todo el negocio y que muchos solo lo suspenden temporalmente pero luego regresan a la práctica pues es mucho más rentable que las alternativas.

Y menciona la opinión de un experto consultado según es casi imposible que la erradicación logré elevar el riesgo económico de sembrar coca pues el margen de ganancia sigue siendo muy alto.



En cuanto a los esfuerzos de interdicción, la GAO afirma a través de ellos se ha logrado el decomiso de toneladas de cocaína y precursores químicos al igual que el arresto y destrucción de redes de narcotráfico.



Los expertos y funcionarios de EE. UU. sostienen que quizá es una estrategia más eficiente que la erradicación pues ataca al narcotráfico en un punto más costoso de la cadena de producción y distribución.



Pero luego también anota que pese a ello, la producción de coca ha seguido creciendo y los carteles que son desmembrados vuelven a surgir tarde o temprano y a veces con estructuras más atomizadas que hacen más difícil su desarticulación.



Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68