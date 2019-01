Ruptura de dique minero en Brasil, segunda tragedia en tres años

Por lo menos siete personas murieron y más de 150 se encuentran desaparecidas tras la ruptura, este viernes, de un dique de contención de residuos de la compañía multinacional Vale, en un complejo minero ubicado en la localidad de Brumadinho, en el estado brasileño de Minas Gerais (sureste), informaron fuentes oficiales.



Se desconoce el paradero de los aproximadamente 150 trabajadores que hacen parte de la mina y fueron víctimas del torrente de lodo que atravesó la cafetería a la hora del almuerzo tras la ruptura de la represa, informó el presidente ejecutivo de Vale –propietaria de la mina–, Fabio Schvartsman.

En declaraciones a periodistas, Schvartsman dijo que la represa en la mina Feijao tenía una capacidad de 12 millones de metros cúbicos y estaba siendo desmantelada. “Un equipo había demostrado que la represa de Vale estaba estable el 10 de enero”, agregó.



“Contábamos con cientos de trabajadores en esa planta, pero no sabemos cuántos estaban en el lugar al momento del accidente, aunque ya localizamos a unos 279”, afirmó el directivo desde Río de Janeiro, a donde llegó anoche procedente de Europa.



“Tampoco sabemos cuántos estaban en el restaurante, ya que era la hora del almuerzo, ni cuántos en una de las edificaciones de la administración”, agregó tras admitir que ambos predios quedaron sepultados.



Al romperse una de las represas, un río de lama con residuos minerales sepultó las instalaciones de la empresa y diversas viviendas en áreas rurales.

El cuerpo de bomberos informó que el número de los desaparecidos se calcula en unos 150, pero hasta este viernes en la noche las autoridades solo daban cuenta de los siete muertos, sin poder constatar el número de habitantes que se encontraba en la zona al momento de la tragedia.



Autoridades municipales de Brumadinho, sin embargo, aseguraron que muchos más cuerpos ya fueron localizados, pero que se desconoce el número exacto y que hay muchas informaciones contradictorias.



El presidente de Vale afirmó que aún se desconocen las causas del accidente y que la represa que se rompió estaba desactivada desde hace tres años, pero aún contenía desechos minerales, principalmente sílice, aunque en su mayoría era tierra.



“No sabemos lo que ocurrió. Es muy prematuro para tener informaciones sobre las causas”, dijo.

El presidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, anunció la formación de un “gabinete de crisis” con ministros y autoridades de Minas Gerais.



Bolsonaro, que este viernes por la mañana regresó del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), indicó que viajará este 26 de enero a la zona del desastre para sobrevolar la región y evaluar “todas las medidas pertinentes y posibles destinadas a aminorar el sufrimiento de los familiares y de las posibles víctimas”.



Las autoridades locales enviaron varios helicópteros para las tareas de rescate. En un video difundido por un canal de televisión local puede verse a una de las aeronaves acercándose a dos personas atrapadas por el lodo hasta la cintura y mientras rescataban al cuerpo sin vida de una mujer. La Bolsa de Sao Paulo estaba cerrada este 25 de enero por ser un día feriado, pero las acciones de Vale en Nueva York se derrumbaron en torno a un 10 por ciento.

Foto: AFP Foto: Reuters Foto: EFE Foto: EFE

El accidente se produjo tres años después de la ruptura de los diques en la ciudad de Samarco, una minera en la que Vale también tiene participación, que provocó la mayor catástrofe ambiental de Brasil y dejó 19 muertos por un vertido de residuos minerales.



La tragedia de entonces generó una ola de siete millones de metros cúbicos de residuos minerales (níquel, sílice y hierro), mezclada con otros 55 millones de metros cúbicos de agua.



Los muertos de esa catástrofe fueron, la mayoría, de la propia mina, en la localidad de Bento Rodrigues, que desapareció del mapa. Ese hecho es muy recordado, pues provocó daños incalculables a lo largo de 650 kilómetros en la cuenca del río Doce y arrasó otras localidades pertenecientes a Mariana, también en Minas Gerais.



Schvartsman afirmó que el accidente de este viernes puede provocar una tragedia humana mayor que la de hace tres años, pero sin tantos efectos ambientales. “Como la represa estaba inactiva, lo que quedaba era bastante seco, principalmente tierra, por lo que se trata de una masa que no tiene poder para desplazarse rápido ni lejos”, afirmó el ejecutivo. “Además, como el material almacenado era solo sílice, las posibilidades de contaminación son menores”, aseguró.

Catástrofe ya había sido advertida

El Movimiento de los Afectados por vertidos denunció que la tragedia ocurrida en Brumadinho, en donde una represa de residuos de la compañía minera Vale se rompió y generó un río de lama que inundó una comunidad, estaba anunciada.



La ONG dijo que desde 2015, cuando ocurrió un tragedia similar en Mariana, otro municipio del estado Minas Gerais (sureste), viene denunciando los riesgos en la mina en que ocurrió el accidente y cuya ampliación fue aprobada pese a las advertencias.

De acuerdo con el movimiento, la represa que cedió tiene capacidad para un millón de metros cúbicos de residuos que, si llegan hasta el río Paraopeba, deben dejar un rastro de destrucción, poniendo en riesgo el abastecimiento de miles de familias en más de 48 municipios.



“Es increíble: tres años y dos meses después de Mariana, otro accidente en la misma región y con las mismas características. Podemos decir que no hubo ningún avance respecto a medidas de gobierno ni a prácticas empresariales”, dijo por su parte Nilo D’Avila, de Greenpeace Brasil.

Tono político

El vicepresidente del país, Hamilton Mourao, afirmó este viernes que el desastre en Brumadinho no puede ser atribuido al Gobierno de Jair Bolsonaro. Mourao está seguro que “esa cuenta” no puede ser atribuida a un gobierno que lleva menos de 30 días, tras ser cuestionado si Brasil no había aprendido con la catástrofe en Mariana.



“Esa cuenta no puede venir para nosotros, no puede venir para nuestro gobierno, porque asumimos hace 30 días”, apuntó el ‘vice’. El alto funcionario dijo que la Vale, la mayor productora mundial de hierro, “es una empresa privada” y agregó que es necesario investigar lo que ocurrió porque esa represa era considerada “con un grado menor de riesgo”.



El primer mandatario internacional en pronunciarse al respecto fue el presidente de Colombia, Iván Duque, que mostró su solidaridad con Bolsonaro y el pueblo de Brasil. “Nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y su presidente, Jair Bolsonaro, ante la tragedia causada por la ruptura de un dique. Los acompañamos en estos momentos de dolor y nos ponemos a su entera disposición para apoyarlos en lo que consideren necesario”, manifestó Duque.

Redacción Internacional

* Con información de AFP y Efe