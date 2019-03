López Obrador celebra reforma para levantar su fuero y el de senadores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este jueves la aprobación en el Senado de una reforma constitucional para eliminar el fuero al mandatario y a legisladores para que puedan ser juzgados.



"Es un hecho histórico. Un paso adelante en la cuarta transformación de la vida pública del país. Son hechos, no palabras", indicó durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.



El Senado de México aprobó este miércoles con 111 votos a favor y uno en contra la reforma constitucional que elimina el fuero y permite juzgar al presidente y a legisladores por corrupción, delincuencia organizada y otros delitos.

López Obrador relacionó el desafuero con su lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, que son "el cáncer de México". "Ayer fue un día especial, en el Senado de la República se aprobó la reforma al artículo 108 para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por hechos de corrupción", apuntó.



Afirmó que, además, en el Senado se decidió también que los legisladores en funciones puedan ser juzgados por corrupción o delitos electorales, que además fueron considerados delitos graves y comportarán prisión preventiva sin fianza.



"Esto es un gran avance al que no van a poder los conservadores dar marcha atrás", opinó. El también líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) deseó que en la Cámara de Diputados, que ahora debatirá la decisión del Senado, añada también que gobernadores estatales puedan ser juzgados.

Cuestionado sobre si se realizará algún programa público para incluir a personas de entre 40 años y 60 años en el mercado laboral, el presidente anunció una campaña para que se considere la experiencia profesional como un factor de contratación.



"En nuestro gobierno se da a oportunidad a los jóvenes pero nos importa mucho la experiencia. Nos importa bastante la sabiduría", agregó. En otros asuntos, indicó que han llegado unos 300 camiones cisterna comprados para combatir el robo de combustible que se hace a través de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).



Una vez más, López Obrador insistió en que se ha de "crear riqueza" pero con "equidad" y "distribución justa". Por ello, dijo, es importante que participen tanto el Estado como firmas privadas nacionales y extranjeras. Asimismo, aseguró que no habrá ajustes vinculados al despido de trabajadores. "En el caso de ahorro, es austeridad, que es un concepto distinto", apuntó.

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, desveló este lunes ante empresarios que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido "más recortes" presupuestarios a su Administración para evitar incrementos del déficit. Puso como ejemplo de ahorro la venta del avión presidencial, que ahora no tiene "ni Donald Trump, con todo respeto".



Asimismo, dijo que los criticados candidatos a ocupar cargos en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) "cumplen con los requisitos" y son "técnicos de primera" y honestos, pese a que los senadores hayan dicho que no están cualificados, y los hayan desechado.



Finalmente, sobre la carta enviada al rey de España Felipe VI y al papa Francisco para que se disculpen por la conquista, reiteró que se ha actuado con "prudencia" y que no se dará a conocer el contenido íntegro de la carta. "Fue bueno porque se despertó un buen debate y es importante la historia. Muy importante la memoria histórica", concluyó.

EFE