Muere hombre de 63 años al recibir golpe de actor mexicano Pablo Lyle

En un altercado vial ocurrido el pasado 31 de marzo, el actor mexicano Pablo Lyle decidió bajarse de su automóvil que circulaba en una vía de Miami, y golpear en el rostro a Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años que se desplomó en el asfalto permaneció en estado de coma durante cuatro días y falleció en la tarde de este jueves, luego de que su hermana y su cuñada decidieran desconectarlo de un respirador artificial que lo mantenía con vida en el hospital Jackson Memorial.

Diferentes medios han recogido testimonios de personas que se encontraban en el lugar de los hechos y aseguran que el automóvil en el que se encontraba Lyle intentó dar una vuelta en U en la avenida Dolphin Expressway, de Miami, lo que obstaculizó el paso de los vehículos que venían detrás, entre ellos el de Juan Ricardo Hernández. Fue entonces cuando el cubano tomó lo decisión de bajarse de su vehículo y reclamarle a Lyle, tocando el vidrio de su auto, a lo que el actor respondió: "no golpees mi ventana".

Un reciente video tomado de cámaras del sector muestra como, acto seguido, el actor de la película "Mirreyes vs Godínez", se baja se su vehículo y le propina un puño en la cara a Hernández, para luego darse a la fuga hacia el aeropuerto internacional de Miami.

Este es el momento exacto en el que el actor le propina un golpe en la cara al sexagenario. Foto: Tomado de video de Univisión

El hombre fue auxiliado por otros testigos que lo trasladaron al hospital donde luchó por su vida durante los siguientes cuatro días.



Hasta el momento, el actor no ha podido pronunciarse al respecto pero su oficina de prensa emitió un comunicado en el que asegura que, por ser un caso abierto, la justicia de Estados Unidos le prohíbe cualquier tipo de declaración a medios de comunicación.

La oficina de prensa añadió que en cuanto tengan la orden de las autoridades, el actor dará las declaraciones pertinentes.

"Estimados medios de comunicación, les compartimos el comunicado de prensa en relación a la situación actual del actor #PabloLyle Esperamos contar con su apoyo y comprensión".

'En defensa propia'

Por su parte, Lyle tuvo que pagar en ese momento una fianza de 5 mil dólares y en su regreso a México fue cuestionado sobre el incidente en el que se vio involucrado, no obstante, desde ese momento guardó total discreción sobre el asunto.



Según medios, el actor dijo a la policía que de Miami, que golpeó al hombre porque temía por su vida y quería proteger a su hijo de seis años que iba en el carro.



Mientras tanto, el hijo del Hernández declaró a medios, en medio del llanto, que su padre era una persona honesta y de buen corazón que no se merecía una muerte así y que espera se haga justicia ante lo sucedido.





Según dijo a la cadena Univisión el abogado Vance Owen, "se necesitan ciertos elementos, tiene que haber una intención de matar o una intensión de causar daños tan grandes que causen la muerte. Se me hace difícil pensar que un solo golpe sea fatal, a menos que seas Mike Tyson o un boxeador profesional, que obviamente este actor no es".



