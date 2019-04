Las investigaciones sobre Donald Trump que ganaron premio Pulitzer

Los diarios estadounidenses The New York Times y The Wall Street Journal fueron galardonados este lunes con el premio Pulitzer gracias a las investigaciones que desarrollaron y que dejan mal parqueado al presidente Donald Trump y su familia. Además, varios diarios recibieron el preciado galardón por su cubrimiento de las masacres que enlutaron a Estados Unidos como el tiroteo en una sinagoga en Pensilvania.

En varias oportunidades, el presidente Donald Trump ha calificado de forma regular y despectiva el trabajo de los medios de comunicación, de los que se ha referido como ‘enemigos del pueblo’, luego de acusarlos de propagar informaciones falsas e incluso de desacreditarlo de manera sistemática. Dana Canedy, administradora de los premios Pulitzer, se refirió a Trump lamentando que "algunos envilezcan la prensa y la presenten como un enemigo de la democracia, al servicio de la cual trabaja".



Aun así, el periodismo en ese país ha investigado fuertemente al mandatario. El periódico The New York Times ganó el Pulitzer en la categoría 'Reportajes Explicativos' por un artículo de David Barstow, Susanne Craig y Russ Buettner sobre las finanzas de la familia de Donald Trump. Tras más de un año de investigación, los periodistas publicaron el extenso artículo en el que informan que Trump recibió de su padre, Fred Trump, durante varios años el equivalente de 413 millones de dólares, que fueron transferidos a través de una empresa fachada, lo cual además le permitió evadir impuestos.

Por su parte, The Wall Street Journal ganó el Pulitzer en la categoría 'Reportajes Nacionales' por varios artículos sobre los pagos secretos que realizó Donald Trump a dos de sus presuntas examantes durante su campaña presidencial en 2016. Aunque el mandatario siempre negó haber tenido relaciones con estas mujeres, su exabogado y hombre de confianza Michael Cohen afirmó bajo juramento que Trump conocía perfectamente sobre los pagos que hizo en su nombre.



Cabe recordar que a inicios de 2018, The Wall Street Journal informó en primicia la supuesta relación entre Trump y la actriz de películas pornográficas Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.



Así mismo, en la gala de estos prestigiosos premios de periodismo, el Pulitzer en la categoría 'Servicio Público' fue para el diario South Florida Sun-Sentinel por su reportaje sobre las fallas por parte de funcionarios escolares y policiales antes y después de la masacre de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, que dejó 17 personas muertas.



En la categoría 'Noticias de Última Hora' ganó el Pulitzer el Pittsburgh Post-Gazette, por la redacción del tiroteo del 27 de octubre de 2018 en una sinagoga en Pensilvania, que dejó 11 muertos.



Fuera de categoría, los 18 miembros del jurado otorgaron una mención especial a la redacción del periódico Capital Gazette de Annapolis, Maryland, que perdió a cinco empleados el 28 de junio de 2018 cuando un hombre furioso por un artículo que fue escrito sobre él entró al diario disparando desmedidamente.



AFP Y EFE.