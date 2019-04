La extrema derecha, campeona de las redes sociales en España

Como el estadounidense Donald Trump o la francesa Marine Le Pen antes, el partido de extrema derecha Vox domina a golpe de encendidos debates las redes sociales antes de las legislativas del domingo en España, según datos consultados por la AFP.

Vox, que aparece como quinta fuerza en los sondeos, es el líder en las redes, con una cuota del 33% de todas las interacciones (mensajes con 'me gusta', compartidos o comentados) de los cinco principales partidos en el último mes, seguido de un 24% para la izquierda radical de Podemos, según la herramienta Social Elephants, consultada por la AFP.



Con mensajes ultranacionalistas, contra la inmigración ilegal o defendiendo la familia tradicional, intercalados con videos de su líder Santiago Abascal montando a caballo o bajo la lluvia en algún pintoresco lugar de España, la formación provoca entusiasmo o críticas furibundas en las redes.



"Han despertado a la bestia", aplaudía un usuario respondiendo el jueves a un tuit con un video de Abascal augurando el fin de una "dictadura progre" en España en las urnas este domingo, cuando Vox espera irrumpir con fuerza por primera vez en el Congreso de los Diputados.



"Momento facha de Santiago Abascal. ¿Volveremos a la Inquisición del nacional catolicismo?", criticó un internauta. "Qué miedo dan". Sin amplia exposición en los medios tradicionales, Vox optó "por una estrategia de comunicación directa a través de las redes sociales, a través de los actos multitudinarios", razonó Abascal.



"Ha sido una clave exitosa, (...) como lo ha sido en otros lugares del mundo", agregó el miércoles a la radio COPE. Con apoyo marginal hasta hace un año, Vox podría obtener una treintena de diputados de 350 según los sondeos, pero los analistas advierten que podrían ser muchos más, debido al voto oculto de aquellas personas que esconden su preferencia a los encuestadores.

Que hablen, aunque sea mal

"Un partido que no tiene visibilidad en medios tradicionales y no tiene representación en las instituciones, lo que le importa es que la gente hable de ellos, aunque sea mal", explica a la AFP Rubén Durante, de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA).



"Esos argumentos polémicos atraen la atención y al final ganan, porque los críticos no es gente que votaría por ellos" de todas maneras, apunta el experto en redes sociales y democracia.



En Twitter, la red social que más debate genera en España en esta campaña, Vox ha logrado en el último mes 1,1 millones de interacciones, frente a las 886.000 de Podemos, formación muy activa en las redes. Son además más del doble que las de los socialistas (551.000), los liberales de Ciudadanos (499.000) y los conservadores del Partido Popular (419.000), según Social Elephants.



Además, Vox maximiza sus mensajes en la red social, ya que ha sido líder habiendo enviado en el último mes un promedio de 11 al día, frente a los 27 de Podemos, o los 50 de Ciudadanos, el más prolífico. Todo esto pese a tener muchos menos seguidores en Twitter: 240.000, frente a los 1,37 millones de Podemos, los 705.000 del PP, los 670.000 de los socialistas y los 518.000 de Ciudadanos.

Activar a los desmovilizados

A Vox, y a los otros partidos, explica Durante, las redes le permiten hacer "targeting": identificar a sus potenciales votantes y hacerles llegar su mensaje directamente. "Si eres Vox, puedes identificar a gente que no vaya a votar o desmovilizados con intereses específicos, como la caza (...) y hacer 'target' en estas personas para que un euro que te gastes sea más eficiente", algo atractivo para formaciones con recursos limitados, señala Durante.



"Eso lo hace bien Vox, lo ha hecho Marine Le Pen en Francia, el Movimiento Cinco Estrellas en Italia, (...) lo hizo Donald Trump en Estados Unidos", apunta. De hecho, Vox ha mantenido contactos desde 2017 con el exgurú de Donald Trump Steve Bannon, como este último reconoció recientemente al diario El País.



"Es un tema que está pasando en toda Europa, con gente insatisfecha con partidos tradicionales, e internet ha dado una mano", prosigue Durante. Además, los mensajes de las redes o en WhatsApp, otra herramienta popular en España, calan más porque son compartidos con allegados o amigos.



"Es un elemento clave, porque en un entorno de confianza les das mucha mayor credibilidad", acota Silvia Martínez, experta en redes sociales y campañas de la Universidad Abierta de Cataluña. Así, por ejemplo, Vox anuncia algunos videos como imágenes "que no quieren que veas" y pide compartirlos masivamente.



AFP