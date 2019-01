Unión Europea presiona a Maduro para que convoque a nuevas elecciones.

La presión se recrudece en el seno de una Unión Europea cuidadosa con guardar su unidad de acción para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, con algunos países como España y Alemania expresando su disposición a dar el paso.



A diferencia de Estados Unidos, Canadá o de varios países latinoamericanos, la UE no reconoció explícitamente la autoproclamación de Guaidó el pasado miércoles y reiteró su llamado a nuevas elecciones en Venezuela, algo que podría justificar ahora su próximo paso.

"Si no existe la menor voluntad del régimen venezolano de proceder a la convocatoria de elecciones", "nos plantearíamos la adopción de otras medidas" como "el reconocimiento como presidente interino" de Guaidó, aseguró en Madrid el canciller español, Josep Borrell.



En la misma línea, Alemania había expresado poco antes su disposición a hacerlo si no se podían organizar "elecciones libres y justas rápidamente", dijo en rueda de prensa Steffen Seibert, portavoz de la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel.

Ambos aseguraron defender esta posición en las reuniones con sus socios de la UE, como la que tuvo lugar en la mañana por los embajadores en Bruselas del Comité Político y de Seguridad (COPS), encargado de seguir la situación fuera del bloque y formular recomendaciones. Además de España y Alemania, Francia, Reino Unido y Dinamarca serían favorables a vincular la no convocatoria rápida de elecciones por el gobierno de Nicolás Maduro al reconocimiento de su opositor.



Otros como Estonia querrían reconocerlo ya, según una fuente diplomática. No todos comparten la misma línea. Grecia, gobernada por el partido de izquierda radical Syriza, sería partidaria de esperar e intentar lograr un diálogo entre las partes en Venezuela a través de un grupo de contacto, según la misma fuente.



La víspera de la reunión en Bruselas, el secretario de Estado griego de Exteriores, Georgios Katrougkalos, había asegurado que su país, por el momento, continuaba "reconociendo al gobierno legítimo de Venezuela", en referencia al de Nicolás Maduro.

España quiere más

Después de que el jueves el canciller británico, Jeremy Hunt, asegurara desde Washington que Reino Unido apoyará claramente a Guaidó, la UE intenta ahora aprobar otra declaración para urgir a Maduro a convocar "inmediatamente" elecciones. "Estamos hablando de días, no de semanas", aseguró otra fuente diplomática.



"Maduro puede elegir entre ser [el mandatario sirio] Bashar al Asad o [el ex soviético] Mijail Gorbachov", o hace como el primero en Siria o como el segundo "y es el hombre de la transición y de una salida honorable para el chavismo", según otro diplomático europeo. Sin embargo, España rompió el consenso en la noche del viernes al rechazar la primera propuesta de declaración común presentada por el Servicio Europeo de Acción Exterior, indicaron a la AFP fuentes diplomáticas.



Las posiciones en la UE se adoptan por unanimidad. Madrid, apoyada por otros países como Alemania, quiere que el texto diga que, si no hay elecciones rápidamente, la UE "tomará otras acciones" entre ellas el reconocimiento de Guaidó, en lugar de la fórmula "valorará otras acciones", de la propuesta presentada, precisó una de estas fuentes.



Los 28 siempre consideraron que la elección presidencial de mayo de 2018, que llevó a Maduro a asumir un segundo mandato en enero, no fue democrática. La UE no reconoce la legitimidad de sus resultados ni de la oficialista Asamblea Constituyente, que dio el visto bueno a convocar esos comicios.



Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, ha justificado su autoproclamación en tres artículos de la Constitución, referidos al vacío de poder con la renuncia, la incapacidad mental, la muerte del presidente o el abandono del cargo y otros sobre la defensa de la vigencia de la Constitución en caso de que se viole.



En la Comisión Europea, algunos consideran en este sentido que si se tiene en cuenta la Constitución de Venezuela, la UE podría interpretar que esta da una "verdadera legitimidad" a Guaidó como presidente en caso de vacío institucional. Los europeos, que desde octubre trabajaban en un Grupo de Contacto Internacional, también tienen la vista puesta en países como México que sonaba en las quinielas para participar en él y que este viernes expresó su disposición a acoger a Maduro y Guaidó para un diálogo.



La extrema prudencia mostrada por los países de la UE sobre una cambiante situación en Venezuela exasperó a algunos en el bloque como el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, que el jueves urgió a Maduro a "marcharse ya". Aumentando la presión sobre la diplomacia europea, la Eurocámara debatirá la próxima semana sobre la situación en el país con el objetivo de pedir a la UE "que reconozca oficialmente también" a Guaidó, según explicó el principal grupo de la cámara el PPE.



AFP