Unión Europea advierte nuevos aranceles a EE. UU. por apoyos a Boeing

La Unión Europea (UE) reveló este miércoles una lista de productos de Estados Unidos, desde ketchup hasta piezas de vehículos, a los que prevén imponer nuevos

aranceles -hasta un total de 12.000 millones de dólares-, como represalia por el apoyo de Washington a la gigante de la aviación Boeing.

La semana pasada, la administración estadounidense de Donald Trump dijo que las subvenciones europeas a Airbus (competencia de Boeing) "penalizan" a Estados Unidos en unos 11.000 millones de dólares por año, y se manifestó listo para imponer medidas de represalia a partir del verano boreal.



Washington publicó una lista preliminar de 14 páginas con productos europeos que podrían ser sometidos a tasas aduaneras adicionales, principalmente en el sector aeronáutico, pero también alimentos como quesos, frutas, aceite de oliva y vinos, así como ropa.

En respuesta al anuncio de Estados Unidos, la UE estimó que el monto era muy "exagerado" y avanzó que también tenía previsto adoptar contramedidas por Boeing, reconociendo, al igual que Estados Unidos, que corresponderá a un "árbitro designado" por la OMC "determinar los derechos de represalia".



La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, abogó entonces por el "diálogo" entre los dos "socios importantes" para poner fin a la disputa. "La UE sigue abierta a discusiones con Estados Unidos, siempre y cuando estas no estén sujetas a condiciones previas y tengan como objetivo un resultado justo", apuntó.



Sin embargo, tras una semana de roces, Europa pidió a la Organización Mundial de Comercio que autorice la adopción de las contramedidas por valor de 12.000 millones de dólares, equivalentes al daño estimado causado a Airbus por el apoyo estatal de

Estados Unidos a Boeing.



"No queremos un ojo por ojo. Aunque debemos estar preparados para adoptar contramedidas en caso de que no haya otra salida, sigo creyendo que el diálogo es lo que debería prevalecer", dijo este miércoles Malmström.

La disputa se inscribe en un momento en que las dos potencias se esfuerzan

por materializar una frágil tregua comercial, anunciada en julio de 2018 tras la

reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el titular de la Comisión europea, Jean-Claude Juncker.



Sin embargo, por más de 14 años, Estados Unidos y Europa se han acusado mutuamente de subsidiar de forma injusta a sus constructores de aviones Boeing y Airbus, respectivamente. Esta disputa, con varios casos encima, es la más larga y complicada con la que lidia la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Además, la tensión entre ambos aumentó por la intención de Washington de activar una norma de 1996 que permite demandar en sus cortes a empresas extranjeras en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución y que podría afectar a empresas de la UE.



AFP y EFE