La derrotada Theresa May ahora se enfrenta a moción de censura

El Reino Unido entró la noche del martes en una espiral de incertidumbre política y económica sin precedentes, luego de que la primera ministra, Theresa May, sufriera la derrota política más grave de los últimos tiempos, después de que el Parlamento británico votó en contra de la propuesta de acuerdo de salida del país de la Unión Europea, conocido como 'brexit'.

La derrota quedó zanjada tras una avalancha de 432 votos en contra y 202 a favor, equivalente a más del 68 por ciento de los diputados de la Cámara de los Comunes, que enterró el acuerdo del 'brexit' logrado por May con las autoridades europeas en las duras negociaciones iniciadas hace más de dos años.



Lo insólito de este resultado es que tanto los defensores del 'brexit' como quienes desean que el Reino Unido siga perteneciendo a la Unión Europea (UE) unieron fuerzas para tumbar el proyecto de acuerdo, por considerar que era desventajoso para el país.



Ambas partes alegaban que algunas cláusulas dejaban al país en un limbo, obedeciendo normas de la UE, pero sin derecho a voto.



Al escuchar el resultado, la gobernante apenas logró balbucear “este resultado no dice qué apoya ni qué hacer para cumplir el compromiso con el pueblo que votó por el 'brexit' ”.

En seguida, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, en tono avasallante, no perdió tiempo para decir que “la democracia ha hablado” y pedir inmediatamente una moción para este miércoles de un voto de “no confianza” contra el gobierno May, que, de perder, la obligaría a renunciar y llamar a elecciones generales en este país de más de 66 millones de habitantes.



“Usted no tiene credibilidad, usted ha fracasado al presentar un acuerdo de 'brexit' fallido”, dijo Corbyn, a quienes muchos ven como el posible nuevo primer ministro si las elecciones se realizan este mismo año.



En la sala de sesiones del Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico, el ambiente era tenso, los rostros de los diputados lo decían todo, muchos con sonrisas de alivio y los menos con rostros de desconcierto, luego de conocerse la votación, antecedida de diez horas de discusiones, durante las cuales May había tratado de evitar su derrota o al menos minimizarla.



En las afueras del edificio, el ambiente era distinto. “El acuerdo se hundió, seguiremos siendo parte de Europa”, vitoreaba un centenar de manifestantes, en una marejada de banderas azules.



Desde una tarima con música y una pantalla gigante, varios políticos daban el anuncio que tumba por ahora el acuerdo logrado inicialmente entre el gobierno de May y las autoridades de la Unión Europea, con el cual las islas británicas quedarían excluidas de los tratados de libre comercio, económicos y de libre tránsito europeo.



En otra esquina, otro grupo de defensores del 'brexit' gritaban: “'brexit' es 'brexit', devuélvannos el control de nuestro país”, parafraseando el lema que llevó al triunfo del referendo de junio del 2016 que aprobó la salida del Reino Unido de la UE.

Y ahora, ¿May o Corbyn?

“Esta es una coyuntura muy volátil, pues no se sabe lo que va a suceder”, aseguró Stephen Bellas, analista político y director de la universidad Albion Business College de Londres.



Hay algunos temas que quedaron sin resolver con la votación del martes en la noche.



Londres pediría el lunes a la UE que postergue el inicio del 'brexit', previsto para el 29 de marzo, y firmen otro acuerdo. O podría decidir una salida sin acuerdo, que implicaría que los británicos quedarían aislados del resto de Europa.



“A partir de este miércoles y por las próximas semanas se van a realizar más y más debates sobre la crisis y sus posibles soluciones”, agregó Bellas.



Frente a la moción que se discutirá hoy, el experto cree que, pese a la grave derrota, “May podría ganar el voto de confianza en el Parlamento, no tanto por sus cualidades de dignataria, sino por el miedo que la derecha británica le tiene a un posible gobierno de un Jeremy Corbyn, de corriente más radical de izquierda, prosindicalismo y cercano al gobierno del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez”.



Para el profesor colombiano de la universidad College de Londres, Andrei Gómez-Suárez, “May podría perder ese voto de confianza, porque su gobierno no tiene ya la fortaleza política para mover a los diferentes bloques en el interior del Parlamento y realmente se necesita renovar el establecimiento para poder sacar adelante la política de relaciones exteriores del Reino Unido”.



El investigador colombiano considera que en el fondo está en juego un debate nacional profundo, porque el 'brexit' ha dividido al país y demuestra el fracaso de la política de austeridad del gobierno conservador, que ha tenido un impacto profundo en la población. Esto, a su vez, ha provocado un surgimiento desde el Partido Laborista de una propuesta política distinta, y el brexit ha sido el catalizador”.

Por su parte, para el analista y economista colombiano Ulises Maldonado, el punto que debe preocupar es si el Gobierno británico decide la salida del mercado europeo sin un acuerdo previo. “Sería grave una salida sin acuerdo porque podría crear una crisis sin precedentes en el país, de desabastecimiento de alimentos y medicinas, con unas fronteras bloqueadas frente a Europa”, dijo Maldonado, quien reside en la capital británica desde hace más de 20 años y conduce un noticiero radial en español en Londres.



De hecho, en la noche del martes el Gobierno irlandés anunció en un comunicado que intensificará los preparativos para un 'brexit' sin acuerdo.



MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

Para EL TIEMPO

Londres

En Twitter: @mavicristancho