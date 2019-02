En el Parlamento, May pide tiempo para renegociar 'brexit' con la UE

La primera ministra británica, Theresa May, subrayó este martes ante los diputados británicos que necesita tiempo para alcanzar a modificar el acuerdo del 'brexit' con la Unión Europea (UE) y cumplir con las exigencias de su Parlamento.

"Luego de ponernos de acuerdo con la UE sobre las negociaciones adicionales, necesitamos ahora más tiempo para cerrar el proceso", dijo May ante los diputados británicos que rechazaron masivamente el primer acuerdo de salida del Reino Unido (brexit) negociado con la Comisión Europea y aceptado por los otros 27 miembros del bloque.

A menos de dos meses de la fecha prevista para definir el acuerdo, May intenta reabrir las negociaciones con Bruselas para elaborar una nueva versión del texto, pero hasta ahora ha tropezado con el rechazo de sus homólogos europeos con los que tiene plazo hasta el 29 de marzo.

Aunque no se sabe a ciencia cierta qué ruta tomará, estos son los principales escenarios:

Renegociar el acuerdo

Para evitar un divorcio brutal, Theresa May intenta reabrir negociaciones con la UE por medio de una nueva versión del acuerdo sobre su punto más conflictivo: el mecanismo para evitar una frontera dura en la isla de Irlanda.



Su nuevo plan difiere poco del acuerdo inicial, pero si lograse salvar el obstáculo del "backstop" podría obtener el respaldo de los diputados "euroescépticos" conservadores que se habían rebelado en contra de May y de los unionistas norirlandeses del Partido Unionista Democrático (DUP), aliado clave de la primera ministra.



May ha prometido al Parlamento aprobar un acuerdo revisado "tan pronto como sea posible", pero hasta ahora ha tropezado con la negativa de Bruselas a renegociar el alcanzado inicialmente. Por su lado, los líderes europeos han dicho que solo están dispuestos a cambiar la "declaración política" que acompaña al tratado de retirada, un texto no vinculante que describe la relación futura entre Londres y los 27 de la UE.

'Brexit' sin acuerdo

El rechazo al tratado de retirada negociado por May con Bruselas el 15 de enero deja al Reino Unido sin un acuerdo con la UE. Una salida sin acuerdo, muy temida por la comunidad empresarial, causaría importantes trastornos económicos, pero la primera ministra considera "imposible" descartar este escenario, aunque la mayoría de los parlamentarios se oponen.

Protestantes se reúnen fuera del parlamento en Inglaterra.

Aplazar el 'Brexit'

Ante la cercanía de la fecha prevista, el 'brexit' podría ser aplazado. Esta podría ser la opción obligada en caso de renegociación, de un segundo referéndum o de elecciones legislativas anticipadas.



Una de las enmiendas presentadas por los diputados busca asimismo obligar al gobierno a pedir un aplazamiento si el 26 de febrero todavía no se ha aprobado un acuerdo, con el fin de evitar una salida brutal. Para ello, se precisa una extensión del Artículo 50 del Tratado de la UE, que rige las modalidades de salida de un país miembro y, en este caso, el plazo debería ser aprobada por unanimidad de los otros 27 miembros del bloque.



Algunas fuentes europeas señalaron que la extensión sería posible hasta finales de junio o principios de julio, cuando se forme el nuevo Parlamento Europeo surgido de las elecciones del próximo mayo. Según otras, el aplazamiento podría ser mayor.

Segundo referéndum

Decenas de parlamentarios "eurófilos" reclaman un segundo referéndum, opción excluida por May y la mayoría de diputados. Esa posibilidad abriría un espinoso debate sobre cómo formular la pregunta sometida a votación, que podría ser tan divisiva como en el primer referéndum de junio de 2016.

Elecciones generales

Se podrían convocar nuevas elecciones legislativas en dos casos. Uno sería la votación en el Parlamento de una moción de censura contra el gobierno, un escenario poco probable tras el rechazo de la moción presentada por el líder laborista Jeremy Corbyn a mediados de enero.



El otro caso sería convocar las elecciones por decisión de Theresa May. Éste sería el último margen de maniobra para la primera ministra, quien correría el riesgo de perder su cargo. Además, unas nuevas elecciones significarían posponer la fecha de 'brexit'.

