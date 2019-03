May ofrece su renuncia a cambio de que se apruebe acuerdo de 'brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, ha dicho este miércoles a su grupo parlamentario, el partido Conservador, que dimitirá del cargo antes de que empiece la segunda fase de negociaciones con la Unión Europea (UE), a cambio de que apoyen su acuerdo de retirada, ha revelado a los medios el diputado James Cartlidge al salir de la reunión de los "tories" en una sala del Parlamento.



La líder conservadora ha prometido "que no permanecerá en su puesto para la siguiente fase de la negociación", dijo Cartlidge.



"Necesitamos pasar este acuerdo y lograr el 'brexit'. Estoy preparada para dejar mi trabajo antes de lo previsto para hacer lo correcto por nuestro país y nuestro partido", dijo May, según un extracto de la declaración que hizo en la reunión que se filtró a la prensa.

Necesitamos pasar este acuerdo y lograr el 'brexit'. Estoy preparada para dejar mi trabajo antes de lo previsto para hacer lo correcto por nuestro país y nuestro partido FACEBOOK

TWITTER

Pese a que la crisis británica del 'brexit' de los últimos tres años se encuentra en la recta final, todavía no se sabe cómo, cuándo o incluso si abandonará la Unión Europea, aunque May confía en que su acuerdo con Bruselas se vuelva a votar esta semana.



A falta de dos días para la fecha prevista inicialmente para la salida (el 29 de marzo), algunos de los euroescépticos rebeldes más influyentes que apoyan el 'brexit', como Jacob Rees-Mogg, han aceptado a regañadientes apoyar el acuerdo de May. Para May, el costo de este apoyo fue su cargo como primera ministra.



Entre tanto, en la votación de este miércoles en el Parlamento sobre los planes alternativos al acuerdo del 'brexit' de la primera ministra, el abanico de opciones abarca desde un 'brexit' mucho más suave hasta un segundo referendo.

La primera ministra podría obtener un acuerdo el jueves o el viernes. FACEBOOK

TWITTER

El presidente de la Camara, John Bercow, decidirá cuáles son las propuestas que somete a votación. Ahora, algunos parlamentarios del 'brexit' de linea dura están comenzando a aceptar la idea de votar a favor del acuerdo original de May.



"La primera ministra podría obtener un acuerdo el jueves o el viernes", dijo Oliver Letwin, exministro conservador que lideró la maniobra -poco habitual- para darle el poder al Parlamento. "Si lo logra, nadie sería más feliz que yo". "Sin embargo, si eso no sucede y llegamos al lunes, y una o más proposiciones obtienen un respaldo mayoritario en la Cámara de los Comunes, entonces tendremos que trabajar con el Gobierno para que las implemente".

Tusk pide "no traicionar" a ciudadanos anti-brexit

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió este miércoles a la Eurocámara "no traicionar" a los ciudadanos del Reino Unido que desean permanecer en la Unión Europea (UE), y subrayó que oponerse a una extensión larga de las negociaciones del 'brexit' desde Bruselas es "inaceptable".



"No puedes traicionar a los seis millones de personas que firmaron la petición para revocar el artículo 50 (sobre la salida de un Estado miembro de la UE), el millón de personas que se manifestó por un segundo referendo o la creciente mayoría de gente que quiere seguir en la Unión Europea", dijo Tusk durante un debate en el pleno de la Eurocámara.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Foto: John Thys / AFP

Tusk recalcó que todas esas personas "pueden sentir que no están suficientemente representadas por el Parlamento del Reino Unido, pero deben sentir que están representados por vosotros (los eurodiputados) en esta cámara (el Parlamento Europeo) porque son europeos".



El presidente del Consejo recordó que antes de la cumbre europea de la semana pasada en la que se concedió una prórroga del 'brexit' al Reino Unido, él mismo abogó por una extensión larga "si el Reino Unido desea repensar su estrategia sobre el 'brexit', lo que, por supuesto, significaría que el Reino Unido participaría en las elecciones al Parlamento Europeo".

Los Veintisiete otorgaron una prórroga hasta el 12 de abril y Londres deberá indicar antes de ese día a la UE cómo desea proceder. FACEBOOK

TWITTER

"Y después hubo voces que dijeron que eso sería dañino o inconveniente para algunos de vosotros", dijo a los parlamentarios europeos reunidos en el pleno para el debate de este miércoles.



"Déjenme ser claro: esa forma de pensar es inaceptable", sentenció. En su reunión de la semana pasada, los líderes de los países que seguirán en el club comunitario tras la marcha británica concedieron una prórroga del 'brexit' que contempla un retraso hasta el 22 de mayo si la Cámara de los Comunes ratifica esta semana el acuerdo de retirada pactado entre Londres y Bruselas, para que en ese tiempo se apruebe toda la legislación asociada a una salida ordenada.



Sin embargo, si el pacto no se aprueba esta semana, los Veintisiete otorgaron una prórroga hasta el 12 de abril y Londres deberá indicar antes de ese día a la UE cómo desea proceder. Si opta por una extensión larga, el Reino Unido estará obligado a convocar elecciones al Parlamento Europeo, que en el resto de Estados miembros tendrán lugar entre el 23 y el 26 de mayo. "Como dije tras la cumbre europea, el 12 de abril es una fecha clave con respecto a si el Reino Unido decide convocar elecciones al Parlamento Europeo. El 12 de abril es la nueva fecha límite".

AGENCIAS